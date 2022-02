Últimos dias: Patinação no Gelo da Torre de Tv

A megapista de patinação de gelo, que movimentou o projeto Torre 360 BRB, chega aos seus últimos de funcionamento.

Para quem ainda não foi ou quer repetir a diversão, ainda dá tempo de curtir uma das maiores pistas de patinação no gelo que a cidade já viu, até 27 de fevereiro. Com mais de 400 m2, e montada sob uma estrutura de 1000 m2, a megapista funciona de acordo com os protocolos de contenção da pandemia, oferecendo maior segurança aos visitantes. Sucesso, principalmente, entre crianças e adolescentes, a atração recebeu cerca de 20 mil pessoas desde sua inauguração em 5 de dezembro de 2021.

Com preços populares e capacidade para comportar, simultaneamente, até 80 pessoas, a megapista é envolta por uma confortável e ampla infraestrutura de apoio, onde o público pode ter acesso, gratuitamente, ao complexo de convivência que conta ainda com opções para alimentação.

Com monitores capacitados, a segurança é prioridade, tanto na parte das instalações, quanto na disponibilização de equipamentos apropriados para a prática esportiva, com capacete, luvas, joelheiras e tornozeleiras. São fornecidos materiais descartáveis para uso pessoal, além de totens de álcool gel espalhados pelo complexo. Há, ainda, a facilidade, de se optar por carrinhos, guiados por monitores. A novidade possibilita que crianças pequenas ou com deficiências físicas limitantes possam curtir a experiência com toda segurança.

Clientes BRB, Seguros BRB e Financeira BRB terão benefício exclusivo de 30 minutos extras na compra de 30 minutos ou 1 hora de patinação.

Serviço:

Onde: Torre de TV

Quando: De domingo a domingo até 27 de fevereiro de 2022

Horário de funcionamento:

De segunda a sexta, das 14h às 22h.

Sábados, Domingos e Feriados, das 10h às 22h.

Ingressos:

Acesso ao complexo: Gratuito

Patinação:

Segunda a Sexta – R$35,00 (30 minutos) e R$55,00 (1 hora)

Sábados, domingos e feriados – R$40,00 (30 minutos) e R$60,00 (1 hora).

Carrinho (para crianças de 2 a 4 anos):

Segunda a Sexta – R$20,00 (15 minutos).

Sábados, domingos e feriados – R$30,00 (15 minutos).

Pontos de venda:

Online: site da Bilheteria Digital

Pontos físicos:

– Loja Bilheteria Digital – Pátio Brasil – Piso G1

– Super Forma Nutrição Sudoeste – CLSW 504 – Lote 08

– Bilheteria da Megapista na Torre de TV

Classificação Indicativa: livre