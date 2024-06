Últimos dias para aproveitar a 31ª Expotchê

Os brasilienses têm até este domingo (16/6) para conferir a 31ª Expotchê, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O evento chega à etapa final com várias ações em solidariedade ao Rio Grande do Sul, diversificada oferta de produtos nos estandes e atrações culturais como a banda Gurias Gaúchas, hoje (15/6), a partir das 21h.



A banda, de Porto Alegre (RS), é comandada pela dupla Adriana Los Santos (gaiteira) e Ariane Motta (cantora e baixista), ex-integrantes das bandas “Só Gurias” e “As Bahgualadas”, repectivamente. Em 2012, elas fundaram a Gurias Gaúchas – uma banda na qual mulheres se apresentam com bota e bombacha, e que foca na música cultural do Rio Grande do Sul de forma livre, com o toque e a força femininos.



O fim de semana também conta com apresentações do Grupo de Dança Ana Terra, neste sábado, às 15h e às 20h, e domingo, às 12h. Fundado em 1998 em São Francisco de Paulo (RS), com inspiração na heroína do romance “O Tempo e o Vento”, de Érico Veríssimo, o grupo de projeção folclórica é conhecido pelas performances de dança que celebram as tradições gaúchas. O Centro de Tradição Gaúcha (CTGs) encerra as atrações, no domingo, às 17h. Com performances e trajes típicos, guiam a plateia pelos costumes, folclore e valores dos gaúchos.



Exposição



Em parceria com a Embaixada da Alemanha, a Expotchê celebra o Bicentenário da Imigração Alemã, que começou no Brasil a partir da cidade de São Leopoldo (RS). Durante o evento, o público poderá conferir a exposição “Jornada para o Brasil: história das migrações de povos de língua alemã”. Com curadoria do Prof. Dr. Martin N. Dreher, membro do Instituto Histórico de São Leopoldo, e da escritora Erny Mügge, e realizada pelo Instituto Martius-Staden, a mostra traz fotos e registros históricos que abordam um importante capítulo na formação identitária do Rio Grande do Sul.



Gastronomia

Praça de Alimentação da Expotchê. Crédito: Divulgação/Expotchê.

Como sempre, um dos destaques da Expotchê está na variedade e qualidade da gastronomia gaúcha: um show de sabor à parte. O espaço é dividido por segmentos, com áreas temáticas como a Tchê Bier que promove o Festival do Chopp, em parceria com a Heineken, Amstel e Kaiser. Um ambiente espaçoso com chopps IPA, APA, Pilsen e de vinho. A carreta Bier Station, um caminhão instagramável da Heineken com diversas torneiras para os apreciadores da bebida, é um sucesso. Para acompanhar, pratos da culinária gaúcha como arroz de carreteiro, costela na baguete, crepes, porções de costela e de picanha, feijão-tropeiro e muito mais. No Don Vittorio Comida de Fogo, o público pode apreciar a costelinha defumada e o ancho. As carnes são defumadas em um pit smoker que fica ao lado, realçando ainda mais os seus sabores.

Vinhos orgânicos gaúchos. Crédito: Divulgação/Expotchê

Tem também a Praça do Vinho com vários rótulos da bebida e de espumantes, inclusive orgânicos. O espaço traz os melhores produtos de vinícolas do Rio Grande do Sul, muitos deles premiados internacionalmente. São mais de 100 rótulos à disposição dos visitantes, para consumo em taças ou em garrafas e para levar para casa. Para harmonizar, as sugestões são as tábuas de frios.

Logo ao lado, fica a Praça do Chocolate, repleta de incontáveis guloseimas da fábrica do Chocolate Gramadense. Uma ilha inteira de chocolates de Gramado (RS) oferece o tradicional fondue de chocolate com morangos, chocolates em barra e recheados.

Chef Regina Schneider, especialista em cucas de uva. Crédito: Divulgação/ Expotchê

Direto de Presidente Lucena, na Rota Romântica do Rio Grande do Sul, a chef Regina Schneider, que participa da Expotchêhá há mais de 20 anos, vende suas tradicionais e deliciosas cucas –– com destaque para a de uva –– e pães artesanais, assados na hora. Completam a lista de guloseimas, chimia (doce pastoso feito com fruta), sopa de capeletti, cueca virada, sagu com creme, geleias, bolos, biscoitos típicos e quentão para comercialização no espaço e que também podem ser levados para casa.

Licores do Sul. Crédito: Divulgação/Expotchê

Já na ala da Agroindústria Familiar, o público encontra produtos de vários municípios como erva-mate, licores, cachaças, méis, embutidos, queijos, doces, facas, cutelos, vinhos e sucos orgânicos, geleias, entre outros. Destaque para a linguiça de pernil suína defumada, do Embutidos Kolonie Haus, que foi premiada em 2023, na Expointer/RS.

Estande da agroindústria familiar. Crédito: Divulgação/ Expotchê

O estande ocupado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Planalto Central (MTGPC), representante dos Centros de Tradição Gaúcha de Brasília e Entorno, mostra a sua gastronomia típica, como o arroz de carreteiro, chuleta na brasa, sagu, pinhão, chimarrão, além de um brechó com roupas típicas gaúchas. Lá também dá pra bater um bom papo em uma roda de chimarrão e conhecer mais sobre os costumes gaúchos.

Arroz de Carreiro. Crédito: Divulgação/Expotchê

Na Vila das Frutas Exóticas, encontra-se mangostim, fruta eleita a melhor do mundo, rica em antioxidantes; a maçã kissabel juane, que possui casca amarela, com polpa rosada e um sabor doce, também rica em antioxidantes; a pitaya amarela, ainda mais rara para compra no Brasil; a toranja, conhecida como grapefruit; e o caqui chocolate, que é mais consistente que o tradicional.

Brinquedoteca

Todo esse passeio pode ficar ainda mais tranquilo para os pais ao garantir a diversão da criançada no Tchê Kids, um espaço com uma megabrinquedoteca, monitores e inúmeros brinquedos, inclusive infláveis. Ao lado, uma fazendinha com animais de pequeno porte: ovelhas, coelhos, cabras, pôneis e bezerros. Para finalizar, vale comprar o algodão doce no Papilas. Eles são supercoloridos, em formas de flores ou espadas.

31ª Expotchê

Até domingo (16/6), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, das 11h às 23h. Ingresso: R$ 20 (meia-entrada e ingresso solidário). Pessoas com deficiência: acesso gratuito (acompanhante paga meia-entrada). Classificação Indicativa: livre. Comprovante de doação feita a qualquer momento de, no mínimo, R$ 5 ao PIX oficial de doações (Banrisul), dá direito à meia-entrada. Os ingressos podem ser adquiridos na ticketmais ou na bilheteria do evento.