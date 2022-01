Última semana de “Autoajude-se”

É a última semana do espetáculo “Autoajude-se” em Brasília, apenas neste sábado e domingo às 19 horas no Teatro La Salle, que fica na 906 sul.

Chegou a hora de você se tornar o coach de si mesmo, ficar rico e mudar de vida. Como? Assistindo ao fenômeno de público e crítica: “Autoajude-se“, a primeira comédia coaching do Brasil e a única que realmente funciona. E se não funcionar pelo menos você vai se divertir muito.

É a última semana do espetáculo “Autoajude-se” em Brasília, apenas neste sábado e domingo às 19 horas no Teatro La Salle, que fica na 906 sul. A peça respeita todos protocolos de saúde, promove distanciamento na entrada e na saída, uso obrigatório de máscaras e sanitização de todas as cadeiras do teatro. É uma comédia leve mas que promove uma importante reflexão sobre o nosso propósito nessa vida e sobre a importância de ser feliz.

Seja 100% Feliz!

O que te impede de ser 100% feliz? A resposta é simples: você. O G7 já ensinou “Como Passar em Concurso Público”, já entregou o “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, já disse como pagar a “Minha Casa Minha Dívida” e também explicou como “Casais Felizes Emagrecem Juntos”. Agora o grupo vai te ensinar a ser mais bonito, rico e ter sorte no amor. Em outras palavras, você vai aprender a ser mais feliz.

Interatividade com o público, improviso, música ao vivo e cenas hilárias, “Autoajude-se” tem o selo G7 de qualidade e também utiliza premissas e técnicas de coaching. Uma comédia que diminui o stress e aumenta a capacidade de foco, além de melhorar a respiração e a pontaria.

“Autoajude-se” é o manual de como ser feliz e se divertir no caminho. Quando sua vida mudar, lembre-se: o mérito é seu. E se ainda não está como deveria ser, é claro que a culpa também é sua. Pois como bem disse Augusto Cury: “Todos querem os perfumes das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las”.

SERVIÇO:

O G7 faz o seu ano novo mais feliz! Última semana do espetáculo “Autoajude-se” – A Primeira Comédia Coaching do Brasil.

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

22/01 – Sábado – 19h

23/01 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 70 minutos

