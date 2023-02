O evento é organizado pela Smurphies em parceria com a produtora de eventos Funk da Elite

O rapper TZ da Coronel se apresenta em Brasília neste sábado (18), em comemoração ao aniversário da Smurphies Disco Club parte II. A festa acontece no estacionamento do estádio Serejão, em Taguatinga.

O show começa às 21h e os ingressos custam a partir de R$ 100. O evento é organizado pela Smurphies, maior equipe de som de Brasília, em parceria com a produtora de eventos Funk da Elite.

TZ da Coronel é dono de hits atuais como “Anota a Placa”, “Não faz isso comigo não” e “Abusadão”. O artista carioca já se apresentou em diversos festivais espalhados pelo Brasil e acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, além de contabilizar 65 milhões totais de ouvintes nas plataformas de streaming.

Sobre os organizadores

A Funk da Elite já organizou grandes eventos de rap e funk em Brasília. Nomes como Racionais MCs e MC Pedrinho já subiram ao palco da equipe.

A Smurphies Disco Club é uma equipe de som de alto padrão, gerenciada pelo DJ Marquinhos. Todo mês de dezembro acontece a tradicional festa de aniversário da equipe com um grande baile em Brasília. A média de público no aniversário é de 5 mil pessoas. Foi pensando nesse grande sucesso de público que as duas equipes se juntaram para fazer a festa parte II.

Serviço

TZ da Coronel na Smurphies Disco Club II

Sábado, 18 de fevereiro

A partir das 21h

Estádio Serejão – Taguatinga

Ingressos a partir de R$ 100

Informações: (61) 99227-0745 | (61) 99293-1106