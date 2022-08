Turnê Gilberto Gil In Concert abre show extra em Brasília

A turnê passou pela Europa em 2021, lotando plateias em 18 cidades de países como França, Alemanha, Suécia e Portugal

A turnê Gilberto Gil In Concert terá não só uma, mas duas datas em Brasília. O cantor e sua equipe decidiram abrir mais um dia de apresentação após quase esgotar os ingressos do primeiro dia de show.

O primeiro show será no dia 23, e a nova data, dia 24 de setembro, no teatro máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital.

A turnê passou pela Europa em 2021, lotando plateias em 18 cidades de países como França, Alemanha, Suécia e Portugal. Ao longo de 2022, o show Gil in Concert acontece em solo brasileiro para alegria dos fãs, já saudosos de uma interação com o ídolo.

Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, Gil se destaca como um dos compositores, cantores e instrumentistas mais relevantes e influentes do mundo, com mais de 70 álbuns lançados, nove prêmios Grammy Awards, além do título de imortal pela Academia Brasileira de Letras.

Serviço

Gilberto Gil In Concert – Brasília

Data: 23 e 24 de Setembro de 2022 (sexta e sábado)

Horário: 21h30

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Auditório Máster