Turnê de 50 anos de Chitãozinho & Xororó chega em Brasília em outubro

Show ocorre no dia 28 de outubro, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Ingressos começam a ser vendidos na quarta (9)

Chitãozinho & Xororó trazem a Brasília a turnê de 50 anos da dupla. O show ocorre no dia 28 de outubro, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade.

O repertório da turnê percorre toda a carreira da dupla, com hits como Galopeira, 60 dias apaixonado, Fio de Cabelo, Evidências, Nuvem de Lágrimas, Se Deus me Ouvisse e Sinônimos.

A pré-venda exclusiva dos ingressos será nesta quarta-feira (9), para clientes da XP Investimentos, e no dia seguinte, quinta-feira (10), para o público comum. Serão dois setores, sendo um open bar, com valores entre R$ 200 e R$ 4 mil. As vendas ocorrem no site Guichê Live.

Os shows comemorativos de 50 anos de Chitãozinho e Xororó estavam programados para 2020, ano em que a dupla completou as cinco décadas. Porém, a pandemia de covid-19 obrigou os artistas a adiarem a turnê.

Serviço

Turnê 50 anos de Chitãozinho e Xororó em Brasília

Quando: 28 de outubro, sábado, a partir das 20h

Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (Próximo ao Eixo Monumental)

Ingressos a partir de R$ 200 no site Guichê Live