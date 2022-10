Tradições maranhenses são celebradas em festival na Casa do Maranhão

Festival gratuito reúne atrações musicais consagradas do Distrito Federal, com repertório que homenageia a música maranhense

Com um festival que promete receber artistas que agitam a cena cultural do Distrito Federal, a Casa do Maranhão, com apoio da Associação dos Músicos e Artistas Populares do DF e Entorno ASMAP/DF-E lançam o festival “Atividades Culturais da Casa do Maranhão”. Nos dias 11, 12 e 15 de outubro, o evento tem por objetivo homenagear a cultura maranhense no Distrito Federal, além de ressaltar o trabalho dos músicos e a diversidade cultural existente na capital. O festival musical conta com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

O público poderá cantar e dançar junto ao som de diversos ritmos de artistas como: Dj Dux, Trem das Cores, Roni e Ricardo, Wilian e Marlon, Alex Júnior, Banda Imagem, Só Pra Xamegar, Encosta N’eu, Menino Ricco, Nego Rainner, Cacuriá Filha Herdeira, Boi do Seu Teodoro, Quadrilha Junina Êta Lasquera, Júnior Ferreira e Collo de Mainha.

Com programação intensa e para todos os gostos musicais, a festa, além de reconhecer a cultura maranhense como parte da história do Distrito Federal, o evento traz nomes conhecidos dos bailes, bares e festas da capital, com representantes do forró, piseiro, sertanejo e axé, abraçando trabalhos de sonoridades distintas, acessíveis e de diferentes gerações. O festival contará com shows dos artistas/bandas com notoriedade no DF que fazem parte da retomada das Atividades Culturais da Casa do Maranhão, tendo como proposta inovadora artistas que incluirão em seu repertório algumas canções de artistas do Maranhão como Tribo de Jah, Zeca Baleiro, Adelino Nascimento e Alcione entre outros.

Totalmente gratuita e democrática, a festa terá uma boa estrutura de som e iluminação e muitas surpresas durante as apresentações. Com direito às referências, símbolos e cores do estado nordestino, o evento promete emocionar o público, em um dos espaços mais tradicionais para a cultura brasiliense. O Festival Cultural, para além de uma grande ferramenta de inclusão social, cumpre as diretrizes das políticas públicas para o setor, promovendo a diversidade e difusão cultural entre os artistas e áreas técnicas envolvidas.

Serviço

Atividades Culturais na Casa do Maranhão

Quando: 11, 12 e 15 de outubro

Onde: Casa do Maranhão – SGAS I SGAS 914.

Entrada franca

Instagram: @atividadescasadomaranhao