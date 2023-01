Tradicional homenagem a Rainha do Mar acontece em 2 de fevereiro com apresentações musicais e atividades gratuitas

A celebração que acontece tradicionalmente na Praça dos Orixás, território homologado como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal desde 2018

A Rainha do Mar, celebrada anualmente em todo o país, como de costume, também ganhará uma homenagem em Brasília, em 2023. Dia 2 de fevereiro, a partir das 9h, Iemanjá e Oxum, Mãe das Águas Doces, serão reverenciadas com uma programação cultural diversificada, pensada cuidadosamente para valorizar o espaço e ampliar sua ocupação, reafirmando a força e a beleza das culturas de matriz africana. A celebração que acontece tradicionalmente na Praça dos Orixás, território homologado como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal desde 2018, contará com a presença de diversos terreiros locais, grupos musicais e roda de capoeira. O evento realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos tem entrada gratuita e livre para todas as idades. Entre as principais atrações, estão Roda de Samba com Filhos de Dona Maria, DJ Pops, Roda de Capoeira com Bando Matilha e Orquestra Alada Trovão da Mata. Com o propósito de reforçar o simbolismo cultural das ações, a Feira de Artesanato e a Praça de Alimentação oferecem pratos e artesanias típicas para desfrute do público. Entre as autoridades que confirmaram presença na Festa das Águas, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destaca o papel fundamental dos povos de terreiro para a cultura do país. "As culturas de matrizes africanas e de terreiro são responsáveis pela construção e manutenção de muito do que se chama genericamente de 'cultura brasileira'. Reafirmar a importância destes espaços para o cuidado, a valorização, e a consolidação de projetos políticos e de resistência da população negra no Brasil é fundamental hoje e sempre", afirma.

Fotos: Webert da Cruz

Celebração consciente

A proteção de Iemanjá e Oxum será pedida ao Lago Paranoá, fundamental representante do bioma local, o Cerrado. Para tratar com honrarias a natureza, tão cara às culturas tradicionais de terreiro, a organização do evento incentiva o uso de materiais biodegradáveis para as homenagens prestadas às entidades: flores, frutas, comidas e fibras vegetais, entre outros. Segundo a presidente do Instituto e responsável pela realização do evento, Stéffanie Oliveira, a proposta é de um festejo fervoroso, repleto de entretenimento e permeado por conscientização sobre o meio-ambiente e o espaço público. “O Distrito Federal é um potente território da cultura afro, aqui temos registrados 330 centros de religiões de matriz africana. A Praça dos Orixás, esse importante e simbólico ponto de cultura para as nossas expressões populares, tombado como Patrimônio, merece mais atenção e cuidado. Mantemos uma agenda anual de atividades culturais neste espaço. A Festa das Águas é uma delas, uma celebração popular que traz o sagrado e o profano em sua essência, uma mistura de fé, de religiosidade, de sincretismo, e de muita alegria”, pontua.

Iemanjá e Oxum

A quarta edição da tradicional Festa das Águas representa um poderoso abraço entre Iemanjá e Oxum, uma vez que o encontro acontece às margens do Lago. A Orixá das águas doces também é anualmente contemplada pelas homenagens, já que é a dona do terreiro, ou melhor, do aguaceiro onde se realiza o festejo.

“Oxum, assim como Iemanjá, é ícone da força feminina entre as tradições de matrizes africanas. Essa representatividade é um dos pontos-chave do encontro, conduzido e realizado, majoritariamente por mulheres. Juntas, as figuras atuantes na Rosa dos Ventos e no Coletivo de Yás do DF já somamos um potente número de representantes, que homenageiam justamente as duas Orixás femininas”, explica Yalorixá Mãe Baiana, do terreiro Ilê Axé Oyá Bagan.

Confira a programação completa:

9h – Defumação e banho de cheiro com ervas sagradas;

10h – Roda para Oxum com Coletivo das Yás;

10h40 – Roda para Iemanjá com Coletivo das Yás;

11h20 – Cortejo de Entrega dos Balaios Movimento das Culturas Tradicionais de Terreiro;

12h – Roda de Samba Filhos de Dona Maria;

14h – DJ Pops;

15h – Roda de Capoeira Bando Matilha;

16h – Orquestra Alada Trovão da Mata;

18h – Zenga Baque Angola.

Serviço: Festa das Águas 2023.

Data: 02.02.23.

Horário: a partir das 9h.

Local: Praça dos Orixás.