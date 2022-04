Torre de TV celebra os 62 anos de Brasília com megaevento gratuito e aberto para toda a família

Projeto Torre 360 BRB traz o cantor Lenine entre as atrações ao vivo e até um aulão fitness na Virada Cultural Brasília 62 Anos

A Torre de TV de Brasília receberá um grande evento nos dias 20 e 21 de abril para o aniversário de 62 anos da cidade, com tudo que os brasilienses e turistas têm direito. A estrutura especial da Virada Cultural Brasília 62 Anos traz uma programação repleta de música, com DJs e atrações ao vivo, companhia teatral e até um aulão fitness. Pensado para todas as idades, o evento terá área kids e praça de alimentação, tudo isso com a vista estonteante da capital federal.

As ações culturais e esportivas serão concentradas no Palco 360, no gramado em frente à torre, que receberá shows de artistas como o ícone da música brasileira Lenine, como parte da turnê Rizoma. O pernambucano, que estreou o primeiro disco no início dos anos 1980, é dono de hits como Paciência e Simples Assim, e vencedor de seis prêmios Grammy Latino e doze Prêmios da Música Brasileira, entre outros. Mais uma atração confirmada no evento é o grupo Samba Urgente, que faz sucesso entre os admiradores no ritmo na cidade.

Lenine. Foto: Jairo Goldflus

A programação também traz um show do cantor Gustavo Bertoni, integrante da Banda Scalene, além de coletivos de DJs, que farão performances de música eletrônica. A agenda de quinta também inclui o aulão fitness da Academia Unique pela manhã. Pela tarde, quem rouba a cena é a Cia Teatral Néia & Nando com o espetáculo “Moana”, baseado na famosa animação da Disney. A Festa Criolina fecha as atividades da quinta-feira em grande estilo, com muita música.

“A Virada Cultural é uma das mais importantes ações da temporada Torre 360 BRB, que de forma inédita será realizada na Torre de TV de Brasília, em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade, a Fonte Luminosa”, comenta Rafael Godoy, sócio do projeto Torre 360 BRB. “A Virada Cultural terá uma programação repleta de shows, atividades infantis e esportivas, além da parte gastronômica, que atenderá todos os públicos e gostos.”

O evento é apresentado pelo Banco de Brasília – BRB, com oferecimento do EXAME Medicina Diagnóstica, e com patrocínio da Financeira BRB e BRB Seguros. Tem apoio da Academia Unique e da empresa especializada em vinhos Del Maipo.

Alta gastronomia no Mezanino

O famoso gastrobar Mezanino é uma vitrine icônica da capital federal e também preparou uma programação especial para celebrar os 62 anos da cidade. Entre os dias 19 a 30 de abril, a casa promove o Festival Brasília 62, com um prato principal e uma sobremesa por R$ 62 no almoço, happy hour ou jantar. O prato é um Picadinho de galinha que acompanha arroz com açafrão, tomate e cheiro-verde, farofa de miúdos, banana com caramelo francês e flor de sal. Para adoçar o paladar, um Sorbet de Araticum com creme diplomata, biscuit de castanhas e maracujá doce do Cerrado.

Não para por aí! Durante o festival, a casa terá um drinque especialmente dedicado ao aniversário da cidade, com cachaça envelhecida em ypê, shrub de manga, limão e espuma de cana-de-açúcar, por R$ 26.

Picadinho de galinha, arroz com açafrão, tomate e cheiro-verde, farofa de miúdos, banana com caramelo francês e flor de sal, prato do Festival Brasília 62 do Mezanino da Torre de TV. Foto: Guilherme Kapanema Sorbet de Araticum com creme diplomata, biscuit de castanhas e maracujá doce do Cerrado, sobremesa do Festival Brasília 62 do Mezanino da Torre de TV. Foto: Guilherme Kapanema Drinque especial de Brasília, com cachaça envelhecida em ypê, shrub de manga, limão e espuma de cana-de-açúcar, do Festival Brasília 62 do Mezanino da Torre de TV. Foto: Guilherme Kapanema

Aproveitando os 62 anos da capital, o Mezanino dá início a uma programação cultural com artistas da cena eletrônica nacional agitando o som do espaço. O primeiro deles é o DJ Meca, no dia 21 de abril. Já no dia 28 deste mês, é a vez de Kvsh comandar o som, enquanto Bruno B será a atração do dia 27/5. Os ingressos estão disponíveis no site do gastrobar.

Serviço:

Virada Cultural

Onde: Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Quando: 20 de abril, a partir das 17h; 21 de abril, a partir das 8h

Entrada: gratuita, aberta ao público

Mais informações: @torre360brb

Programação:

Quarta-feira, 20 de abril

17h – Palco 360 recebe coletivo de DJs

19h – Palco 360 recebe artista Gustavo Bertoni, da banda Scalene

21h – Palco 360 recebe Samba Urgente

0h – Perfomances de música eletrônica

Quinta-feira, 21 de abril, feriado

8h – Palco 360 recebe Aulão Fitness com a Academia Unique

15h – Palco 360 recebe Cia Teatral Néia & Nando apresentando “Moana”

17h – atração a confirmar

19h – Palco 360 recebe DJs

20h – Palco 360 recebe Lenine

21h30 – Palco 360 recebe a Festa Criolina

Mezanino

Onde: Primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Entrada: R$ 10,00 (taxa de manutenção)

Contato para reservas: (61) 99167-7812

Para mais informações: @meza.nino