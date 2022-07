Torre de TV tem programação julina para toda a família neste fim de semana

Evento com entrada gratuita reúne comidas típicas, espaço kids com brinquedos infláveis e até bungee jump nos dias 9 e 10 de julho

A Torre de TV recebe, neste fim de semana, o Arraiá Torre 360 BRB. O evento, com entrada gratuita, oferece ao público comidas típicas, música, espaço kids com brinquedos infláveis (a partir de R$ 15), entre outras atrações.

A quadrilha Eita Bagaceira se apresenta no sábado (09/07), às 19h. Já no domingo (10/07) é a vez de tirar o pé do chão com o show do Trio Luizão do Forró, também às 19h.

Outra atividade que promete chamar atenção do público é o bungee jump de 40 metros, equivalente a um prédio de 15 andares. A atividade funcionará das 13h às 22h no domingo, sob horário agendado via menasgem direta pelo Instagram @megabungee. O custo é de R$ 149, com adicionais ou descontos que podem ser consultados no dia. Clientes BRB ganham uma filmagem GoPro no salto.

Mezanino da Torre

O clima julino vai além deste fim de semana para quem passar pelo gastrobar Mezanino, localizado no primeiro andar da Torre de TV. Ao longo deste mês, por tempo limitado, o espaço promove o Festival Gastronômico Julino, com um prato principal e uma sobremesa saindo por R$ 79, além de um drinque temático, servido à parte. Além do menu temático, a casa estará com as demais opções do cardápio disponíveis normalmente.

Como prato principal julino, o Mezanino oferece a Costelinha Suína, que acompanha polenta trufada com pesto de rúcula e parmesão, ketchup de goiaba e farofa de castanha-do-pará e caju. A sobremesa é o Curau Brûlée, com sorvete de paçoquinha e tuille de tapioca. O drinque especial “Maria Bonita e Lampião” (R$ 34), por sua vez, leva cachaça envelhecida em bálsamo, melaço de cana, limão-cravo e licor Amaro Lucano, além de uma crosta de queijo minas que decora a taça e harmoniza com o coquetel.

Serviço:

Arraiá Torre 360 BRB

Onde: Térreo — Torre de TV de Brasília (Eixo Monumental — Zona Cívico-Administrativa)

Quando: 9 de julho (sábado), de 12h às 23h; 10 de julho (domingo), de 12h às 21h

Entrada gratuita

Mais informações: @torre360brb

Atrações:

09/07 – 19h – Quadrilha Eita Bagaceira

10/07 – 19h – Show com o Trio Luizão do Forró

10/07 – 13h às 22h – Bungee jump (por R$ 149)