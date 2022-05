Torre de TV Digital recebe festa The Masquerade do DJ alemão Claptone nesta sexta-feira (27)

O evento terá mais de 10 horas de música e vai reunir DJs europeus da Ucrânia e Holanda. Os ingressos estão à venda pelo site PopIngressos e custam a partir de R$ 100 (meia-entrada)

Os graves e agudos vão voltar a ecoar em um dos points mais altos e bonitos de Brasília, a Torre de TV Digital. Sob as mãos da produtora Püra, de Paulo Paim, o espaço vai receber o famoso baile The Masquerade, do DJ alemão, Claptone.

A festa que já passou por cidades como Amsterdam, Veneza, Berlim, Lisboa, Miami, São Francisco e São Paulo, será realizada pela primeira vez na capital, nesta sexta-feira (27), a partir das 22h.

O evento vai contar com mais 10 horas de música, e vai reunir outros músicos internacionais como a DJ ucraniana Korolova e o DJ holandês Ferreck Dawn.

Os ingressos estão à venda pelo site PopIngressos, e custam a partir de R$ 100 (feminino) e R$ 130 (masculino), ambos com valores referentes a meia-entrada.

Sobre Claptone

O DJ Claptone, é o nome por trás de The Masquerade. O músico conta com reconhecimento mundial e hoje ocupa a posição #41 no ranking dos Top 100 DJs pela DJ Mag. Também é frequentemente chamado para os maiores e mais incríveis eventos de música eletrônica pelo mundo e já foi responsável por algumas noites históricas em nosso país. VÍDEO

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The Masquerade – Torre de TV Digital

Quando: sexta-feira, 27 de maio, a partir das 22h

Onde: Torre de TV Digital (Setor Habitacional Taquari – Lago Norte)

Vendas: Os ingressos estão à venda pelo site PopIngressos, e custam a partir de R$ 100 (feminino) e R$ 130 (masculino), ambos com valores referentes a meia-entrada.