Top Cufa DF 2022 reúne convidados em noite de lançamento do concurso na capital

O evento apresentou a história do projeto e as atividades desta edição, com participação de convidados da imprensa, autoridades, modelos vencedores de edições passadas

Nem o frio de 18º C tirou o brilho do coquetel de lançamento do Top Cufa DF 2022, realizado na última quinta-feira (26/5) na Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes. O evento apresentou a história do projeto e as atividades desta edição, com participação de convidados da imprensa, autoridades, modelos vencedores de edições passadas e alguns dos fundadores do concurso, a exemplo de MV Bil e Japão, nomes ligados à cena do rap nacional.

“Foram muitos estudos e planejamentos que tiveram início a partir de um incômodo em movimentar a periferia e estimular a autoestima dos jovens. Os resultados foram gigantescos”, comenta Bruno Kesseler, presidente da Central Única das Favelas do Distrito Federal, que está realizando o concurso com apoio da Secretaria de Turismo do DF. “Ações como essa vão possibilitar que esses jovens encontrem oportunidades de emprego”, acrescenta o secretário de turismo, William Almeida.

Além de Almeida, o evento teve a presença da pré-candidata a deputada distrital Vanessa Mendonça, do deputado distrital Rodrigo Delmasso e do secretário-executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), Juvenal Araújo.

As inscrições para a edição deste ano do concurso encerram às 14h deste sábado (28/5), e a primeira seletiva será no domingo (29/5), no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Já no dia 5 de junho, os selecionados passarão por um workshop de capacitação para o mercado da moda. Entre 11 e 12, farão uma sessão de fotos em pontos turísticos da cidade. A final, com desfiles e uma bancada de jurados, será nos dias 25 e 26 de junho, com atrações musicais e outras novidades, na varanda externa do shopping Pátio Brasil.