Tom Zé se apresenta no Sesi Lab nesta quinta (30)

Show marca o aniversário de 1 ano do projeto do Sesi

Um dos criadores do movimento musical brasileiro Tropicália, o cantor e compositor Tom Zé se apresenta no Sesi Lab nesta quinta-feira (30), em comemoração ao primeiro ano de vida do projeto do Sesi que revitalizou o edifício Touring Club. A edição especial do Night Lab contará, ainda, com apresentação de Ellen Oléria.

Ellen abre a noite de shows a partir das 21h. Já às 22h30, é hora de Tom Zé desfilar por seu repertório de clássicos dos mais de 20 álbuns lançados ao longo de seus 87 anos.

Mas para além dos shows, a programação é extensa e começa cedo. O Sesi Lab abre as portas a partir das e a 19h, com oficinas e a conversa poética “Curiosidade e Investigação: Desafios Poéticos da Ciência e da sua Divulgação”, com Cássio Laranjeiras.

Os ingressos já estão disponíveis no site do Sesi Lab e na bilheteria física a partir de R$ 20.

Serviço

Night Lab especial de aniversário

Shows de Tom Zé e Ellen Oléria

Quinta-feira, 30 de novembro

A partir das 19h

No Sesi Lab – SDS – Touring Club, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto

Ingressos a partir de R$ 20 no site do Sesi Lab e na bilheteria física

Mais informações: @sesi.lab