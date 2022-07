Toca Literária do Cerrado promove encontro da arte com a sustentabilidade

Até o fim de agosto, evento literário da região leva literatura, sustentabilidade e biodiversidade para comunidade rural no Park Way

Uma estrutura de bambu em formato de toca, erguida no meio do cerrado, abriga dois mundos transformadores: o da literatura e o do desenvolvimento sustentável. A partir de 30 de julho até 27/08, a primeira edição da Toca Literária do Cerrado irá levar para toda a população uma programação repleta de vivências, oficinas, passeios-guiados, rodas de leitura literárias e muito mais. Todas as atividades são abertas e gratuitas e ocorrem na Vargem Bonita – Park Way.



Para participar das atividades, basta acessar o link https://apptuts.bio/tocaliterariadocerrado e realizar a inscrição.

A comunidade local faz parte da construção artística do projeto, sendo convidada, desde a montagem da estrutura, a contribuir com a ambientação da Toca, trazendo as experiências de quem vive e conhece a região.



Iniciativa da professora e agente cultural Cristiane Salles, a Toca Literária do Cerrado conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e tem na Agenda Educação 2030 da UNESCO o norte dos trabalhos.



A proposta é a criação de um espaço artístico-ambiental onde serão realizadas inúmeras atividades com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU/UNESCO/Agenda 2030 (Água Potável e Saneamento; Proteger a Vida Terrestre; Educação de Qualidade; e Ação Contra a Mudança Global do Clima).



“Quando a gente se envolve na realização de um projeto que busca um pensamento crítico em relação ao desenvolvimento sustentável, e agrega a isso o fazer literário que se manifesta através da leitura de histórias e do encontro com a arte, estabelecemos uma grande ponte entre o presente e o futuro. É um evento que nasce com uma potência enorme”, destaca Cristiane Salles.

Literatura e outras linguagens de arte

A primeira atividade da Toca Literária do Cerrado será a oficina de mediação literária: Ler Para Crianças, que além de apresentar o universo dos livros infantis aos participantes, formará monitores para atuação nas Rodas de leituras diárias e nas vivências e oficinas que acontecerão nos finais de semana do Projeto.



Durante a leitura de histórias e as rodas de conversas diárias, as crianças e demais participantes serão convidados a usufruir do acervo de mais de 100 (cem) obras de literatura infantil que fazem parte do Projeto.



O acervo traz obras que tratam dos ODS da ONU/UNESCO/Agenda 2030 será posteriormente distribuído entre escolas, creches e ONGs da comunidade, sendo reservados 10% deles para serem sorteados entre as próprias crianças e participantes das Leituras de Histórias e Rodas de Conversas.



Para os finais de semana, a Toca Literária do Cerrado preparou uma programação especial com várias vivências e diversas oficinas. Serão oito atrações em 4 finais de semana.



Entre tantas atrações, destaque para a oficina Reciclando Pessoas com o Grupo musical Patubatê, dia 06 de agosto, a partir das 08h, que cria instrumentos de percussão com sucata e materiais recicláveis e a vivência da Água do Cerrado, um passeio guiado, conduzido pela Bióloga, Mestre em Recursos hídricos, Cláudia Franco.

Sobre Cristiane Salles

Cristiane de Salles Moreira dos Santos é Especialista em Literatura Infantil e Juvenil, com foco na formação de leitores. Trabalha com curadoria, seleção de acervos e orientação pedagógica na construção de projetos literários. É proprietária da Livrim – Consultoria Literária. Professora de Língua Portuguesa, é pós-graduada em Literatura Brasileira e leitora-votante da FNLIJ em Brasília.



Para participar das atividades, basta acessar o link https://apptuts.bio/tocaliterariadocerrado e realizar a inscrição.

SERVIÇO:

Evento: TOCA LITERÁRIA DO CERRADO

Programação:

Oficina de Mediação de Leitura literária

Data: 01 a 05/08 (segunda a sexta)

Horário: 19h às 21h

Mediadora: Cristiane Salles

Local: Toca Literária (Park Way)

Vagas: 30 (trinta)

Público: Maiores de 18 anos.



Roda de Leitura de Histórias

Data: 08 a 26/08

Segunda, quarta e sexta: 8h30 às 10h

Terça e quinta: 15h30 às 17h

Mediadora: Cristiane Salles

Local: Toca Literária (Park Way)

Vagas: 30 (trinta)

Público: livre

Inscrições: por ordem de chegada (escolas devem agendar).