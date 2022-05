The Flash reúne grafiteiras e tatuadoras no DF

Buscando potencializar o protagonismo da mulher-artista, o encontro entrega 6 novos murais à cidade e oferece atividades culturais diversas

De 27 a 29 de maio, o Encontro de Grafiteiras e Tatuadoras no DF, The Flash, acontece, a partir das 19h, no espaço Infinu, na W3 Sul. O projeto pretende alavancar a ocupação pelas mulheres-artistas, grafiteiras e tatuadoras no cenário cultural local, além de revitalizar uma das avenidas mais emblemáticas de nossa cidade com 6 murais de grafite. Além disso, o evento proporciona um fim de semana com atividades diversas: flash day tattoo, flash piercer, feira de produtos, roda de conversa, música e feira de arte.

Maiene Horbylon, coordenadora geral, compartilha sua perspectiva sobre a iniciativa: “é gratificante realizar esse projeto com um time predominantemente feminino. Nossa intenção é deixar a história de Brasília marcada a partir de agora, para os próximos 60 anos que virão, com essa perspectiva da mulher. Contaremos essa nova história com painéis, conversas, negócios, arte e cultura. A ideia é que o encontro passe a ser anual, baseado nessas linguagens atuais, o grafite e a tatuagem, mas já estamos ampliando para outras possibilidades como música, piercing, atendimento à mulher, entre outras”.

Poética de mulheres

Apoiado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, Balloon Boutique, Casa do Pão, Vitamina Central, CCAA, Centro Automotivo Box 9, No Ponto Sex Shop, Infinu e Picnik, o encontro, teve início em 2014 em Goiânia – apenas com o evento de tatuagem The Flash Tattoo | Day – e já conta com mais de 15 edições. Esta é a primeira edição com este formato mais amplo.

O eixo de sua curadoria centra-se na busca por reverenciar e referenciar a memória e a ancestralidade de mulheres negras, indígenas e brancas. É com essa diversidade que presenteiam a cidade com 6 painéis, pintados na 506 Sul por muralistas de diferentes trajetórias e origens: Daiara Tukano do povo indígena Tukano, Brixx Furtado (SP), Tuane Ferreira (SC), Concha de Vênus do povo Kariú-Kariri, Larovski (GO) e Karol Kalibre (DF).

Pioneirismo e protagonismo feminino

A proposta é pioneira no Distrito Federal. É a primeira vez que a cidade recebe um encontro de artistas que desenvolvem seus trabalhos estéticos tanto para o suporte da pele quanto para o suporte das paredes urbanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para abrir mais espaço à mulher, dentro de um mercado cultural hegemonicamente centrado na presença masculina, The Flash apresenta um elenco de destaque. Entre elas, está Tuane Ferreira, artista urbana e muralista, que conta um pouco de como entende o encontro: “por meio deste convite, tive a oportunidade de conhecer outras mulheres artistas, outras histórias femininas e de fazer parte desse importante momento da W3 Sul. O encontro é de grande importância, não só pela questão visual, mas também pela arte democrática e acessível, como é o caso dos murais urbanos. Meu trabalho baseia-se nessa ideia de levar arte a todes, então, fico feliz de participar desse que é um marco na arte do Distrito Federal”.

Serviço: The Flash – Encontro de Grafiteiras e Tatuadoras no DF.

Endereço: Infinu – CRS 506 BLOCO A LOJA 67, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 70.350-515.

Rede social: https://www.instagram.com/theflash.tattoo/.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação:

27/05 | Sexta

19h – Atendimento pró-mulher: @asjusticeiras;

19h – Celebração de abertura com #música: Dj Maiê + As Fulô do Cerrado + Emília Monteiro.

28/05 | Sábado

29/05 | Domingo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17h – Roda de conversa: o programa de investigação, desenvolvimento e curadoria de artistas negres do DF e a exposição Pixar, com Cinthia Santos e A Pilastra.