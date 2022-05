The Flash reúne grafiteiras e tatuadoras no DF

Buscando potencializar o protagonismo da mulher-artista, o encontro entrega 6 novos murais à cidade e oferece diversas atividades culturais

De 27 a 29 de maio, o Encontro de Grafiteiras e Tatuadoras no DF, The Flash, acontece, a partir das 19h, no espaço Infinu, na W3 Sul. O projeto pretende alavancar a ocupação pelas mulheres-artistas, grafiteiras e tatuadoras no cenário cultural local, além de revitalizar uma das avenidas mais emblemáticas de nossa cidade com 6 murais de grafite. Além disso, o evento proporciona um fim de semana com atividades diversas: flash day tattoo, flash piercer, feira de produtos, roda de conversa, música e feira de arte.

Maiene Horbylon, coordenadora geral, compartilha sua perspectiva sobre a iniciativa: “é gratificante realizar esse projeto com um time predominantemente feminino. Nossa intenção é deixar a história de Brasília marcada a partir de agora, para os próximos 60 anos que virão, com essa perspectiva da mulher. Contaremos essa nova história com painéis, conversas, negócios, arte e cultura. A ideia é que o encontro passe a ser anual, baseado nessas linguagens atuais, o grafite e a tatuagem, mas já estamos ampliando para outras possibilidades como música, piercing, atendimento à mulher, entre outras”.

Foto/Reprodução

Poética de mulheres

Apoiado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, Balloon Boutique, Casa do Pão, Vitamina Central, CCAA, Centro Automotivo Box 9, No Ponto Sex Shop, Infinu e Picnik, o encontro, teve início em 2014 em Goiânia – apenas com o evento de tatuagem The Flash Tattoo | Day – e já conta com mais de 15 edições. Esta é a primeira edição com este formato mais amplo.

O eixo de sua curadoria centra-se na busca por reverenciar e referenciar a memória e a ancestralidade de mulheres negras, indígenas e brancas. É com essa diversidade que presenteiam a cidade com 6 painéis, pintados na 506 Sul por muralistas de diferentes trajetórias e origens: Daiara Tukano do povo indígena Tukano, Brixx Furtado (SP), Tuane Ferreira (SC), Concha de Vênus do povo Kariú-Kariri, Larovski (GO) e Karol Kalibre (DF).

Foto/Reprodução

Pioneirismo e protagonismo feminino

A proposta é pioneira no Distrito Federal. É a primeira vez que a cidade recebe um encontro de artistas que desenvolvem seus trabalhos estéticos tanto para o suporte da pele quanto para o suporte das paredes urbanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para abrir mais espaço à mulher, dentro de um mercado cultural hegemonicamente centrado na presença masculina, The Flash apresenta um elenco de destaque. Entre elas, está Tuane Ferreira, artista urbana e muralista, que conta um pouco de como entende o encontro.

“Por meio deste convite, tive a oportunidade de conhecer outras mulheres artistas, outras histórias femininas e de fazer parte desse importante momento da W3 Sul. O encontro é de grande importância, não só pela questão visual, mas também pela arte democrática e acessível, como é o caso dos murais urbanos. Meu trabalho baseia-se nessa ideia de levar arte a todes, então, fico feliz de participar desse que é um marco na arte do Distrito Federal”, afirma Tuane.

Foto/Reprodução

Serviço

The Flash – Encontro de Grafiteiras e Tatuadoras no DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: Infinu – CRS 506 Bloco A loja 67, Asa Sul, Brasília-DF

Programação:

27/05 | Sexta

● 19h – Atendimento pró-mulher: @asjusticeiras;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● 19h – Celebração de abertura com #música: Dj Maiê + As Fulô do Cerrado + Emília Monteiro.

28/05 | Sábado

● 11h – Abertura oficial do evento;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● 11h – Flash Day Tattoo: com Carneiro Ink, Gabriela Scotti, Olivia Rua, Sabry Tattoo, Letícia Pantera, I love My Toy, Fernanda Povill, Bruna Lobo, Windy Moon e Maire Something;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● 11h – Flash Piercer: com Tit Space Oddity e Morphina Body Piercer.

● 11h – Feira de arte: com Nirvana Santos, Yasmin Hassegawa, Nicole Maia, Azular Lua, RB Studio de Beleza, Ju Serejo, Manu Dib, Elza Muzi, Scorpia Grafitti, Theo e Zonzo Escapes.

● 16h – Música: Craudi + Craudi In Concert, Dj Paula Torelly e Isadora Rapina;

● 16h – Roda de conversa: A trajetória artística para a Mulher Empreendedora com Larovski (GO) e Concha de Vênus;

● 17h – Roda de conversa: com Beatriz Guimarães (Câmara Mulher Empreendedora), Tuane Ferreira (SC), Virginia Guimarães e Ka Libre Tattoo;

● 23h – Festa Pequila.

29/05 | Domingo

● 11h – Flash Piercer: com Tit Space Oddity e Morphina Body Piercer.

● 11h – Feira de arte: com Raquel Dama, Arte Por Paloma, Theo, Casa Abya Yala, Olivia Rua, RB Studio de Beleza, Tatua Tainha, Scorpia Grafitti.

● 11h – Flash Day Tattoo: com Ka Libre Tattoo, Amanda Fish, Concha de Vênus, Fernanda Povill, Jessi Tatuadora, Amanda Owls, Sabry Tattoo, Carneiro Ink, Bruna Lobo, Windy Moon e Nina D`Albe;

● 16h – Roda de conversa: Histórias desastrosas que todo mundo já viveu por Beatriz Luca;

● 17h – Roda de conversa: o programa de investigação, desenvolvimento e curadoria de artistas negres do DF e a exposição Pixar, com Cinthia Santos e A Pilastra.