Terraço Shopping traz pista de patinação para as férias da criançada

Evento ficará do dia 15 de janeiro ao dia 27 de fevereiro na Praça do Cinema

As férias no Terraço Shopping vão ficar ainda mais divertidas e radical com a pista de patinação Roller Kids. Os rinques de patinação que eram febres nas décadas de 80 e 90 estão voltando com toda a iluminação e diversão que havia na época e no Terraço as crianças de 5 a 10 anos de idade vão poder aproveitar e descobrir o tanto que patins são emocionantes.

Do dia 15 de janeiro a 27 de fevereiro de 2022, diariamente, das 12h às 20h, na Praça do Cinema, piso L2, as crianças vão poder aproveitar o espaço com 72 m² para aprender e se divertir em cima dos patins. O valor do ingresso é de R$ 20 por 15 minutos e mais R$1 por minuto adicional.

Cuidados e Proteção

A atração seguirá os protocolos de segurança e as crianças quem participarem deverão seguir o regulamento, assim como os protocolos instituídos para prevenção da Covid-19. Os participantes devem higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar na pista, além de usar máscara durante toda a permanência. Os corrimãos serão higienizados com frequência.

Serviço:

Pista de Patinação Roller Kids

Data: de 15/01 a 27/02

Horário: das 12h às 20h

Local: Praça do Cinema, piso L2

Ingressos: R$ 20 por 15 minutos e mais R$1 por minuto adicional

Consulte o regulamento