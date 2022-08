Terceira e última etapa do Educação e Cultura abre inscrições para oficina de dança afro

A formação acontece no Iesb Ceilândia e culminará na apresentação de um espetáculo final com participação de alunas e alunos

O projeto de capacitação Educação e Cultura realiza sua terceira e última etapa. Partindo da ideia de montar e apresentar um espetáculo, ao fim da formação, a instituição abre inscrições para cursos presenciais de Dança Afro Contemporânea Brasileira com o professor José Calixto, no Centro Universitário Iesb, Campus Ceilândia. A formação acontece em 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de agosto; e 01, 06 e 08 de setembro, sempre das 14h30 às 17h30.

A capacitação é dividida em três partes – Dança Afro-religiosa, que inclui Dança dos Orixás e seus Itãs (lendas); Dança Afro-folclórica e sua história no Brasil; e Dança Afro Contemporânea, que engloba diversas técnicas. As aulas sempre contarão com um trabalho de até 40 minutos de aquecimento e de consciência corporal, para evitar lesões durante as práticas. E, ao final de cada encontro, será montada uma coreografia distinta.

Sobre o ministrante

José Calixto deu início a sua carreira em Salvador, em 1978, na escola de Ballet do Teatro Castro Alves, tendo aulas, com Carlos Morais, de ballet clássico, moderno e dança afro contemporânea. Logo em seguida, passou a fazer dança afro e dança contemporânea com o grande mestre King (primeiro bailarino negro do Brasil). Teve aulas também, na mesma escola, com os mestres da companhia de dança Alvin Nelly.

Depois disso, foi chamado para ser bailarino da companhia de dança Frutos Tropicais, formada somente por homens. Nos anos posteriores, fez parte da Cia Origem, coordenada pelo grande coreógrafo, Augusto Omolú, por Armando Pequeno e por Fexinha.

Com todo esse portfólio, atuou no Grupo Viva Bahia, no Balé Folclórico da Bahia e em diversas escolas de dança de Brasília como Dancing, Espaço Boca e Unique. Foi ainda coreógrafo do grupo Malcolm X e montou os projetos SOS Bailarinos do Centro Oeste e Meia Ponta. Por fim, foi diretor geral da companhia de dança Soues Ub por 5 anos.

Serviço

Educação e Cultura – terceira etapa

Local: Centro Universitário IESB – Campus Ceilândia

Datas: terças e quintas – 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/08; 01, 06 e 08/09

Horários: das 14h30 às 17h30

Inscrições: https://cufadf.com.br/site/?page_id=4207

Este projeto é realizado pela Associação Cresce DF, tem fomento da Secretaria Especial do Ministério do Turismo e apoio da Central Única das Favelas DF (Cufa-DF).