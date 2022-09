“Tenho as melhores expectativas possíveis”, diz Luiza Martins sobre DVD em Brasília

Cantora grava DVD com participações especiais em Brasília nesta terça-feira (20); em entrevista ao JBr, Luiza conta mais sobre a festa

Após o falecimento de seu parceiro Maurílio, a cantora sertaneja Luiza Martins trabalha para, aos poucos, tocar sua carreira solo. E nesta terça-feira (20), na Worlld Brasília, será dado um passo importante: a gravação do primeiro DVD da artista.

Luiza escolheu Brasília para protagonizar o lançamento porque sempre foi muito bem recebida pelos fãs na capital federal, segundo ela mesma. “É um lugar que eu e o Maurílio tínhamos escolhido juntos para gravar, então eu quis seguir com isso. Além disso, o primeiro show que eu fiz solo aqui foi incrível, as pessoas me receberam muito bem”, afirma a cantora, em entrevista ao Jornal de Brasília.

O DVD vai ter participações de Matheus & Kauan, Murilo Huff e Dom Vittor & Gustavo, artistas com quem Luiza já teve algum tipo de troca. “Eu e Maurílio já conversávamos sobre ter eles nos nossos projetos”, explica.

Leia a entrevista completa:

Jornal de Brasília: Qual a expectativa para a gravação do DVD e para essa retomada sem o Maurílio?

Luiza Martins: Tenho as melhores e maiores expectativas possíveis. Há bastante tempo eu venho trabalhando nos bastidores para a gravação desse DVD. Foi feito com muito carinho, muita correria, muito trabalho. E eu estou sabendo que vêm fãs do Brasil inteiro para estar comigo nesse momento. Estou muito feliz.

A retomada sem o Maurílio realmente é muito difícil, principalmente nesse momento. Agora que eu estou fazendo o DVD, eu já tive muitos gatilhos, muita saudade dele e sinto isso constantemente. Mas eu tenho que continuar.

O repertório vai mesclar músicas inéditas e sucessos da dupla? Você pretende regravar sucessos de outros artistas?

Vai mesclar, sim, músicas inéditas e sucessos da dupla. Vão ser mais músicas inéditas do que regravações nossas. Não vamos regravar nada de outros artistas, vão ser gravações só de Luiza e Maurílio.

Como as participações foram escolhidas?

São pessoas com quem eu já tenho uma conexão e admiro muito o trabalho. Já tive trocas com essas pessoas, eu e Maurílio já conversávamos sobre ter eles nos nossos projetos.

Por que você escolheu Brasília para a gravação? Há um carinho especial pelo público daqui?

A maior parte do nosso público nas redes sociais e nas plataformas digitais vem de Brasília. A gente sempre foi muito bem recebido aqui. É um lugar que eu e o Maurílio tínhamos escolhido juntos para gravar, então eu quis seguir com isso. O primeiro show que eu fiz solo aqui foi incrível, as pessoas me receberam muito bem.

Desde que você e a Marcela assumiram namoro, temos visto reportagens ressaltando o relacionamento de vocês e a importância dele para o público LGBTQIA+, e o meio sertanejo costuma ser resistente em relação a isso. Como você lida com questões a esse respeito?

Infelizmente, isso é um problema geral na sociedade, né?! Mas eu e a Marcela aprendemos a nos blindar do que não é legal e focar no que é positivo. Tem muitas pessoas que se espelham na gente, que se inspiram e que gostam da gente, do nosso trabalho, da forma como a gente conduz.

Quais os planos para a carreira pós-gravação de DVD? Há shows confirmados em alguns estados?

O plano é levar a Luiza Martins a todos os lugares possíveis do Brasil. Mostrar o meu repertório, meu trabalho para todo mundo. Fazer um bom trabalho nas redes sociais, na imprensa, na televisão, divulgar bastante Luiza Martins musicalmente para o Brasil inteiro e fazer show em muitos lugares. Quero conhecer o Brasil inteiro.

A gravação do DVD da Luiza Martins começa a partir das 21h, na Worlld Brasília, no SIA Trecho 3. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100 no Sympla.