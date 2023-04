Temporada do projeto “Batuco e Danço” continua a partir de hoje (24)

Iniciativa leva oficinas gratuitas de percussão e dança a crianças e adolescentes de escolas de Arniqueira, Taguatinga e Águas Claras

O projeto Batuco e Danço continua a segunda fase da temporada de apresentações a partir desta segunda-feira (24). Desta vez, levando oficinas gratuitas de percussão e dança aos estudantes de escolas da rede pública de Ensino Fundamental de quatro regiões administrativas do Distrito Federal: Arniqueira, Águas Claras, Guará e Taguatinga.

Idealizado e realizado pelo Coletivo Educação pela Arte (CEPA), o Batuco e Danço é conduzido por uma equipe com professores, dançarina, músicos e arte-educadores, que trabalham com o objetivo de levar a crianças e adolescentes na faixa etária entre seis e 12 anos, uma oportunidade de acesso às linguagens artísticas da música e da dança, com arremate feito pelas referências históricas da cultura popular brasileira.

A temporada 2023 começou em março, prossegue em abril, com término em 3 de maio. A expectativa é que seis mil estudantes participem das atividades propostas, com oficinas teóricas e práticas de percussão e dança. No final da temporada, os alunos serão envolvidos no concerto de encerramento, um espetáculo interativo que reunirá as crianças e adolescentes, os artistas envolvidos, a direção e os professores das escolas e o público. “Batuco e Danço é um projeto que proporciona uma vivência artística muitas vezes inédita para o público infantil das regiões mais periféricas. O contato com um instrumento ou com os movimentos coordenados da dança chegam como novidade e com potencial enorme de transformações nas vidas dos estudantes”, comenta Nelson Latif, violonista e integrante do Coletivo Educação pela Arte.

A cultura popular brasileira é a fonte principal de onde o CEPA busca o fio que alinhava o projeto, unindo o desenvolvimento artístico das crianças ao conhecimento histórico sobre sua própria origem. Na oficina de dança, por exemplo, a arte-educadora, cantora e dançarina Isabella Rovo explora ritmos como catira, coco, maracatu, congada e frevo, convidando os estudantes a um mergulho no universo brincante das manifestações musicais tradicionais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Na oficina de percussão, conduzida pelo baterista e percussionista Ismael Rattis e pelo percussionista Sandro Alves, a batucada toda é realizada a partir de ritmos brasileiros, especialmente os mais presentes na região Centro-Oeste. “Na prática, são as crianças que nos mostram a importância de estarmos nas escolas. Partilhamos conhecimentos da cultura popular brasileira e aprendemos muito com os estudantes”, destaca Ismael Rattis. “É maravilhoso apresentar o Brasil desconhecido dentro das escolas e ver que é possível despertar as crianças e adolescentes para a riqueza cultural de seu país, entendendo a dimensão dessa diversidade”, arremata Isabella Rovo.

Focado no desenvolvimento humano, cultural e social dos alunos, o projeto Batuco e Danço é viabilizado por meio de lei de incentivo do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e teve sua estreia em 2017. De lá para cá, ajustes e novidades foram incorporados ao roteiro, que não se esgota após as apresentações.

Serviço

Projeto Batuco e Danço! – 2ª temporada

Realização: Coletivo Educação pela Arte (CEPA)

Próximas apresentações: