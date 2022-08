Tem Luau no Na Praia nesta semana

Sábado e domingo também tem sertanejo com Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano e muito mais

Mais um fim de semana de agito no Na Praia Festival. Desta vez, o clima será de luau, MPB e sertanejo para movimentar a arena pé na areia.

E a programação começa na quinta-feira (11), com Gilsons animando o complexo. Numa noite de luau, o grupo – formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente, filho e netos de Gilberto Gil – traz seu repertório que inclui as músicas “Várias Queixas”, “Pra Gente Acordar” e “Love Love”.

Na sexta-feira, Roupa Nova anima o público com seus clássicos. Prepare-se para curtir canções como “Whisky a Go-Go”, “Dona”, e muito mais, de um repertório que passa pelos mais de 50 anos de carreira da banda.

Já sábado e domingo é para quem curte uma música sertaneja. No sábado, a programação conta com Maiara e Maraísa, que trarão sucessos da carreira, como “Libera Ela” e “Aí eu bebo”, e também da parceria com Marília Mendonça, como “Esqueça-me se for Capaz” e “Todo Mundo Menos Você”.

A noite tem ainda Zé Vaqueiro e seus hits, como “Vagabundo”, “Volta comigo BB” e “Eu Tenho Medo”.

No domingo, duas duplas agitam a arena. Zé Neto e Cristiano trazem sucessos como “Notificação Preferida”, “Alô, Ambev” e “Largado às Traças”. Quem completa o lineup do dia a dupla Netto e Henrique, com músicas como “Cheiro de Problema”, “Treta” e “Forçar a Barra”.

Serviço

Na Praia Festival

Quinta (11/8): Gilsons

Sexta-feira (12/8): Roupa Nova

Sábado (13/8): Maiara e Maraísa, Zé Vaqueiro

Domingo (14): Zé Neto e Cristiano, Netto e Henrique

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc