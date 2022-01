Teatro e oficina de artesanato animam Liberty Mall

A programação infantil movimenta o shopping da Asa Norte neste sábado, 29 de janeiro, das 14 às 17h, sob o comando da Cia Néia e Nando. As atividades são gratuitas

Os sábados do Liberty Mall estão mais animados do que nunca. Neste sábado, 29 de janeiro, é a vez da peça “PJ Masks -Heróis de Pijama” animar a tarde da criançada no shopping, a partir das 15h.

A apresentação é baseada no desenho que virou febre entre os pequenos, em que os personagens principais são crianças que durante o dia levam suas vidas normais e, à noite, se transformam em super-heróis que combatem o crime. A apresentação traz uma narrativa cheia de aventuras que mexerá com a imaginação de todos.

A programação infantil no centro de compras tem início às 14h, com a Oficina de Artesanato em duas sessões de uma hora cada – uma às 14h e, outra, às 16h, com intervalo para a peça de teatro.

Cada sessão ocorre com a participação de até 20 crianças, que podem se inscrever na hora, por ordem de chegada.

O Liberty, como é chamado pelos brasilienses, faz parte do cotidiano de Brasília há 27 anos, localizado no coração da capital federal, no Setor Hoteleiro Norte.

Com excelente estrutura, corredores amplos e um ambiente tranquilo e aconchegante, o centro de compras oferece um grande leque de marcas, entre lojas e serviços, além de cinema, co-working gratuito, serviço de engraxate, fraldário, garagem coberta e espaços culturais com uma programação variada para o público.

Serviço: Shopping Liberty Mall

Endereço: SCN Qd. 2 Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF

Contato: (61)3328 8915

Programação completa (sábado, 29 de janeiro)

Teatro infantil: PJ Masks – Heróis de Pijama

Horário: 15h

Entrada franca

Oficina de Artesanato:

Horário das sessões: 14h às 15h e 16h às 17h

Vagas limitadas até 20 crianças

Inscrições na hora por ordem de chegada