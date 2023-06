Taylor Swift anuncia shows extras em São Paulo e no Rio de Janeiro

A pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank Mastercard começa no dia 19 de junho às 10h

A cantora Taylor Swift fará dois shows extras em sua passagem pelo Brasil com a turnê “The Eras Tour”. Além da apresentação já anunciada no Rio, que acontecerá no dia 18 de novembro, a cantora fará outro show na cidade, no dia 19 de novembro.

Já em São Paulo, o show extra acontecerá no dia 24 de novembro, além das apresentações dos dias 25 e 26 de novembro.

A pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank Mastercard começa no dia 19 de junho às 10h. A partir do dia 22 de junho, às 10h, o público em geral poderá adquirir os ingressos.

A venda de entradas para as apresentações da cantora está disputada. A fila virtual para a compra de ingressos em São Paulo chegou a 1,6 milhão de pessoas por volta das 10h desta segunda-feira (12). No Rio de Janeiro, a fila tem 700 mil pessoas. Os ingressos se esgotaram em pouco mais de uma hora.

A venda foi dividida em três partes. Quem comprou ingresso para os shows de 2020 da cantora pôde comprar os novos antes de todo mundo. As apresentações que aconteceriam naquele ano foram canceladas.

Clientes C6 Bank Mastercard vieram em seguida na fila. Já as vendas gerais começaram às 10h desta segunda-feira (12) e se esgotaram em pouco mais de uma hora.

No dia 2 deste mês, a cantora anunciou o braço latino de sua turnê “The Eras Tour”, que prevê três três shows em território nacional -dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

A apresentação no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Os shows da turnê “The Eras Tour” passam por todas as fases da carreira de Taylor, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum “Red”.