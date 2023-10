“Tardezinha”, de Thiaguinho, anuncia data extra de encerramento

Novo show será realizado no dia 17 de dezembro, também na Neo Química Arena

A turnê 2023 do projeto Tardezinha, do cantor e compositor Thiaguinho, acaba de anunciar uma data extra da edição de encerramento da temporada deste ano. Agora, além do dia 16/12, a despedida também acontecerá no dia 17/12, no mesmo local, a Neo Química Arena, em São Paulo.

Em poucas horas, os ingressos para o dia 16 se esgotaram. As vendas para o dia 17 começam hoje (5), na Bilheteria Digital.

A edição 2023 do Tardezinha já arrastou mais de 500 mil pessoas pelo Brasil afora, levando ao palco convidados como Mumuzinho, Belo, Rodriguinho, entre outros. A estreia da temporada aconteceu no Rio de Janeiro, em abril, onde transformou o Parque Olímpico na “Cidade do Pagode”, reunindo cerca de 80 mil pessoas. Este ano, a Tardezinha passou por Rio de Janeiro, Vitória, Teresina, Maceió, Curitiba, Fortaleza, Recife, Belém, Niterói, São Luís, Campinas, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus, Natal, Londrina, Florianópolis, Goiânia, além de Lisboa e Miami. Até dezembro o evento ainda irá passar por Cuiabá, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Ribeirão Preto e João Pessoa.

Criado em 2015, o evento conquistou aproximadamente 1,5 milhão de pessoas ao longo de toda sua trajetória. O repertório dos shows, composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, é um dos pontos-chave que faz o público cantar e se identificar.

Serviço

Tardezinha – data extra de encerramento

17 de dezembro de 2023

Na Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Ingressos na Bilheteria Digital