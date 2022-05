Taguatinga Shopping presenteia clientes com sorteio de automóvel e brinde especial no Dia dos Namorados

Campanha faz parte da promoção “compre, ganhe e concorra”: além do sorteio de um Fiat Pulse Drive, clientes levam chocolate da Kopenhagen

A data mais romântica do calendário chegou! E nada melhor do que surpreender quem amamos com um presente especial. Neste ano, o Taguatinga Shopping convida o público para viver momentos de afeto e celebra o Dia dos Namorados com uma promoção especial de Compre, Ganhe e Concorra. Entre os dias 01 e 14 de junho, a cada R$400 em compras, clientes ganham um cupom eletrônico para concorrer a um Fiat Pulse Drive automático na cor branca perolizada, e ainda levam para casa um delicioso chocolate da Kopenhagen em formato de coração para presentear a pessoa amada.

Para a gerente de marketing do shopping, Maíra Garcia, o sucesso das nossas promoções este ano mostram uma forte retomada no comércio. “Entendemos que nossos clientes estão mais seguros em sair de casa e, para a data, esperamos contribuir para momentos de afeto e muito amor”, afirma. Segundo ela, o centro de compras espera um crescimento de 20% nas vendas e 15% no fluxo de pessoas durante a primeira quinzena de junho.

Promoção e troca notas

A cada R$ 400 em compras, clientes podem trocar suas notas no aplicativo Wynk e ganhar um voucher eletrônico para concorrer a um Fiat Pulse Drive automático, e ainda levar para casa um delicioso chocolate da Kopenhagen em formato de coração (130g).

A retirada do brinde é realizada no lounge de trocas, localizado no 3º piso, e a participação é limitada a um brinde por CPF. A promoção vai até dia 14 de junho ou enquanto durarem os estoques. O sorteio do carro ocorrerá no dia 15 de junho, pelo aplicativo on-line da Loteria Federal e será divulgado no site e nas redes sociais do Taguatinga Shopping.

Serviço

Promoção de Dia dos Namorados no Taguatinga Shopping

Período: De 01 a 14 de junho de 2022

Como trocar as notas fiscais: Aplicativo “WYNK”

Data do sorteio: 15 de junho de 2022