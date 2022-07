Superforça HQ de Maurício de Sousa é atração do Boulevard Shopping Brasília

A garotada de 1 a 12 anos poderá se divertir com o espaço temático com diversas atividades interativas da Turma da Mônica

Para os fãs mirins da Turma da Mônica e apaixonados por aventuras, a dica é visitar o Boulevard Shopping Brasília nas férias de julho. O mall recebe a Superforça HQ de Maurício de Sousa, um espaço interativo que une os quatro elementos – ar, água, fogo e terra – sob os cuidados dos guardiões Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali até o dia 30 de julho.

A ação é composta por quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam. Atividades físico-motoras, intelectuais, sensoriais e sociais promovem a geração de energia de alta qualidade, tudo dentro do divertido universo da Turminha mais querida do Brasil.

São quatro circuitos ao todo: vermelho, lilás, verde e azul, representados pelos personagens Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha. O circuito vermelho, do elemento fogo, em que a Monicalor é guardiã, é composto por labirinto vertical e horizontal, montinhos de escalada, rolos compressores e trama de elásticos. No circuito lilás, do elemento ar, em que a Magaérea é guardiã, o principal objetivo é estimular os sentidos, por meio de piso de texturas, parede de sons e caixas de aromas.

Já no circuito verde, do elemento terra, em que o Cascalho é o guardião, tem atividades que estimulam principalmente a socialização, como o face a face, o tubofone e o jogo dos amigos do planeta Terra. Por último, o circuito azul, que representa o elemento água, do guardião Cebolíquido,traz jogo das lembranças, caminho das águas, túnel circular e ponte pênsil.

Cada circuito suspenso se encerra em uma piscina de bolas. Na área térrea é possível integrar pessoas com as mais diversas deficiências, por ser um espaço cuidadosamente pensado para acessibilidade e inclusão. No mall, a atividade acontece no Lounge em frente á Renner e é indicada para crianças de 01 a 12 anos, supervisionada pelos pais. Os valores da ação são : de 1 a 20 minutos (R$ 30); de 21 a 40 minutos (R$ 45); de 41 a 60 minutos (R$ 60) e após 60 minutos R$ 15 a cada 15 minutos.

Foto: Reprodução

Serviço

Superforça HQ no Boulevard Shopping Brasília

Quando : até 30 de julho

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte) – Lounge em frente à Renner.

Valores:

1 a 20 minutos = R$ 30

21 a 40 minutos = R$ 45

41 a 60 minutos = R$ 60

Após 60 minutos = R$ 15 a cada 15 minutos

Classificação indicativa: 1 a 12 anos com a supervisão dos pais