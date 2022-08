Sr. Gonzales Serenata Orquestra apresenta temporada especial no Complexo Cultural de Samambaia

Foi no Clube dos Previdenciários que o público amante do mambo, forró, gafieira, brega, bolero e guarânia passou a se encontrar para reviver bons momentos musicais ao lado da Sr. Gonzales Serenata Orquestra

Bolero, soltinho, merengue, forró, mambo e muito samba são a pedida do último domingo deste mês em Samambaia. Os “pés-de-valsa” da região têm encontro marcado no ¡Bailame!, baile que acontece no Complexo Cultural de Samambaia dia 28 de agosto, a partir das 16h30, de forma gratuita e livre para todas as idades. Rita Lee, Dorival Caymmi, Só Pra Contrariar, Dolores Duran e Dominguinhos estão no repertório eclético do grupo, que é conhecido por dar roupagens ousadas, com pitadas eletrônicas, aos clássicos das pistas de salão.

Foi no Clube dos Previdenciários que o público amante do mambo, forró, gafieira, brega, bolero e guarânia passou a se encontrar para reviver bons momentos musicais ao lado da Sr. Gonzales Serenata Orquestra. O ano era 2015 e a banda Móveis Coloniais de Acaju fazia suas últimas turnês antes de uma pausa após 18 anos de estrada. De voz potente e versátil, seu vocalista André Gonzales juntou-se aos colegas Esdras Nogueira (sax e flauta), Fernando Jatobá (guitarra e baixo) e Gustavo Dreher (produção musical, teclados e sintetizadores) para criar o ¡Bailame!, proposta muito diferente daquela que os levou aos melhores palcos e plateias do Brasil e do mundo.

Inspirado nas gafieiras e boleros que quase não se encontram mais, a Sr. Gonzales Serenata Orquestra se firmou junto à melhor idade na Asa Sul, e agora leva a experiência saudosa e enérgica ao público da Samambaia. Com músicas de época, a banda transforma o que é memória para a pessoa mais velha em novidade para a pessoa mais nova, estendendo a festa a toda a família. De acordo com André Gonzales, o objetivo do baile é incentivar o encontro de gerações de modo criativo e acessível.

“A Sr. Gonzales Serenata Orquestra é um projeto que tem no centro a interação com a pessoa idosa, mas que naturalmente envolve todas as idades, famílias, netos, afinal todos nós envelhecemos, jovens ou idosos, e é melhor envelhecer com saúde, e de preferência, dançando!”, afirma André Gonzales.

Ele complementa, ainda, que a vitalidade é a chave para o sucesso longevo do projeto. “A nossa sociedade costuma ignorar o envelhecimento e a morte. Enaltece o novo, mas não admite a mudança que o tempo causa em si mesmo. Quando nos deparamos com a energia desse público percebemos que a juventude ultrapassa os 65 anos. Podemos ser mais livres e verdadeiros, sem se preocupar com julgamentos: podemos ser felizes com o que temos”, defende.

Sempre com a presença de dançarinos, o evento contará com aula coletiva de dança – no mês de agosto dedicada ao forró – além dos cliques da fotógrafa Paula Carrubba, que abrilhantam a experiência do público no evento e seus familiares numa bela sessão de fotos. No dia 28, o público presente no Centro Cultural poderá assistir, ainda, ao espetáculo “Abre Alas: Concerto à Doidivana”, que homenageia a concertista e maestra Chiquinha Gonzaga, a partir das 16h, também gratuitamente.

A Sr. Gonzales Serenata Orquestra retorna, ainda, ao Complexo Cultural de Samambaia, em outros dois domingos: dias 25 de setembro e 20 de novembro. As edições especiais de ¡Bailame! em Samambaia são realizadas com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço – ¡Bailame!

Sr. Gonzales Serenata Orquestra no Complexo Cultural de Samambaia

Data: 28 de agosto (domingo)

Horário: a partir das 16h30

Local: Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01(Próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador)

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Informações: https://www.instagram.com/senhorgonzales/