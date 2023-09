Sindhobar participa do Sindicatos Empresariais nas Cidades

Iniciativa da Fecomércio-DF tem como objetivo fortalecer a base sindical nas empresas

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes Bares e Similares de Brasília (Sindhobar-DF) estará presente com um stand na primeira edição do programa Sindicatos Empresariais nas Cidades, que será realizado neste sábado (16) e domingo (17), no Sesc de Taguatinga. O evento de cunho social é gratuito e dirigido aos empresários da região de Taguatinga e seus colaboradores.

A ação vai mostrar e ofertar serviços e a estrutura do Sistema Comércio, para fomentar o associativismo e o trabalho na defesa dos interesses empresariais do setor de comércio de bens, serviços e turismo no Distrito Federal.

Entre os atendimentos e serviços durante o evento estão a Carreta da Mulher, o Ônibus Sesc Mais Saúde, a Van SesMais Saúde do Homem, a Carreta Odontológica, a Carreta da beleza, a Carreta da Moda, além de atendimento ao público (carteirinhas e cadastro de menor aprendiz e estagiários) e atividades recreativas infantis.

Serviço:

Programa Sindicatos Empresariais nas Cidades

Sábado e domingo, 16 e 17 de setembro

Das 9h às 15h

Local: Sesc de Taguatinga Sul – St. F Sul, área especial 3 – Taguatinga-DF