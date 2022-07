Show de Barões da Pisadinha em Brasília é adiado

São João de Brasília, que aconteceria no final de julho, foi remanejado para agosto. Quem havia comprado ingresso, terá direito a acompanhante

O São João de Brasília, evento com show de Barões da Pisadinha que aconteceria entre 28 e 31 de julho, foi adiado. A produção confirmou a informação nesta terça-feira (26).

O cancelamento se deu devido à grande procura, afirmam os organizadores. Agora, o evento ocorrerá entre 18 e 21 de agosto, ainda no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Os Barões da Pisadinha irão tocar no dia 20, sábado. Os outros artistas que haviam sido anunciados (Galã do Piseiro, Pedro Paulo e Matheus, Wilian e Marlon, Encosta N’Eu e Só Pra Xamegar) tiveram os shows cancelados.

Quem comprou, vai ganhar outro

A produção afirmou que irá divulgar novas atrações em breve e que “vem mais uma atração de peso para o nosso arraial”. Informou ainda que quem havia comprado ingresso ganhará mais um convite para levar um acompanhante. No dia do evento, basta o comprador apresentar o bilhete comprado até o dia 26 de julho.

Para mais informações, está disponível o e-mail [email protected].