Shopping recebe grupo Matrakaberta no ‘Hora Animada’ em outubro

A apresentação gratuita acontece nos dias 8 e 9, a partir das 16h, e é indicada para toda a família

Mais uma edição da Hora Animada está se aproximando. Nos dias 08 e 09 de outubro, o Boulevard Shopping Brasília recebe mais uma edição do evento com o grupo Matrakaberta, às 16h, no 2º piso. A apresentação terá a entrada gratuita e a classificação indicativa é livre. A proposta do Matrakaberta é a musicalização entre as crianças, proporcionando um momento lúdico com muita música e movimento.

O grupo aposta em muitas histórias e brincadeiras cantadas na Hora Animada, um projeto bastante aguardado pelas famílias que querem se divertir no mall e conta com uma programação infantil variada por mês que mescla shows de mágica, teatros, música, etc.

Sobre a Matrakaberta

O grupo foi criado em 2003 e é composto pela contadora Adriana e pelo músico Marcelo. A ideia é unir e contar histórias através da música, folclore, cantigas de roda e muitas brincadeiras. Além da contação de histórias, seminários, palestras, cursos, assessoria literária, oficinas de brinquedos populares e animação de festas infantis também fazem parte do trabalho do grupo.

Serviço:

Hora Animada com o Matrakaberta

Quando: Sábado e Domingo, 08 e 09 de outubro

Horário: 16h

Onde: Boulevard Shopping Brasília – 2º piso

Quanto: Entrada gratuita.

Classificação indicativa: Livre

Mais informações no site oficial