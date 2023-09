Shopping recebe exposição de carros customizados neste domingo (24)

Serão mais de 150 modelos, com expositores de todo o Brasil e stands para a venda de acessórios do segmento

O Varandão do Pátio Brasil Shopping recebe, neste domingo (24), a Underground Culture, exposição de carros customizados. A visita é gratuita e pode ser feita a partir das 14h.

A exposição contará com carros esportivos, customizados, clássicos e motos esportivas. Serão mais de 150 modelos, com expositores de todo o Brasil, além de stands para a venda de acessórios do segmento.

Haverá ainda música e atividades para crianças.

Foto: Ygor Bastos/Divulgação

Serviço

Underground Culture

Domingo, 24 de setembro

Das 14h às 18h

Pátio Brasil Shopping – SCS, qd. 6, Asa Sul, Brasília-DF

Entrada franca. Aos domingos, o estacionamento do shopping é gratuito

Mais informações: www.patiobrasil.com.br | @patiobrasil