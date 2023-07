Shopping promove programação infantil aos domingos

“Trevo no Jardim” leva ao Jardim Urbano do Conjunto Nacional os números do palhaço Trevolino

O Jardim Urbano do Conjunto Nacional receberá, nos domingos de agosto, os números de Rafael Trevo, o palhaço Trevolino. Os shows serão gratuitos, sempre a partir das 15h. A primeira apresentação ocorre no próximo domingo (6), quando Trevolino encena o espetáculo “Segura Mamãe” com muito malabarismo, mágica, equilibrismo e, claro, palhaçada! O acesso é gratuito mediante a retirada de ingresso pelos pais ou responsáveis no aplicativo do shopping (disponível em Android ou iOS). Serviço:

Trevo no Jardim

Todos os domingos de agosto, a partir das 15h

Local: Deck redondo do Jardim Urbano, no 3º piso do shopping Conjunto Nacional

Participação gratuita mediante inscrição no aplicativo do shopping, disponível em Android e iOS.