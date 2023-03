Shopping promove circuito sensorial para crianças com autismo

Atividades acontecem nos dias 1º e 2 de abril, em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data é o momento perfeito para promover atividades ao público autista, e assim oferecer inclusão e disseminar informação, a fim de erradicar o preconceito por meio do conhecimento. Para celebrar o momento, o Conjunto Nacional irá promover nos dias 1º e 2 de abril, um circuito com atividades sensoriais adaptadas para receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os ingressos para participar da atividade gratuita deverão ser retirados pelo celular, no aplicativo do shopping, para o horário escolhido pelos pais ou responsáveis pela criança. Cada turma terá o número máximo de 15 (quinze) participantes. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 30/03.

As ações serão desenvolvidas pelo educador físico, Heitor Gavino, integrante da equipe Sou Muito Mais Esportes Adaptados. Todas as atividades serão desenvolvidas em um ambiente controlado, seguro e com profissionais qualificados para atendimento ao público em questão. Entre as ações do circuito estão a piscina de bolinhas transparentes com led, bambolês com fitas, fitas de ginástica rítmica, gangorra de equilíbrio, bolinhas de gel, rampas e colchões, alvo de feltro com bolinhas de velcro, mini trave de equilíbrio, pista de obstáculos, plano inclinado e esqui de almofadas.

O Conjunto Nacional se preocupa com a causa do autismo e tem promovido ações de inclusão e acolhimento para esse público. Desde 2022, o shopping conta com vagas exclusivas em seu estacionamento coberto para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço recebe veículos de pessoas com TEA, assim como seus familiares e acompanhantes.

No setor onde as vagas exclusivas estão, o piso recebeu o símbolo mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista: um laço colorido formado por peças de quebra-cabeça. As vagas ficam localizadas em posições estratégicas, perto de elevadores e escadas, com acesso rápido aos corredores dos shoppings.

Serviço:

Circuito de Atividades Sensoriais (Dia Mundial de Conscientização do Autismo)

Data: 1º/04 (sábado) e 2/04 (domingo)

Horários:

Dia 1º de abril (sábado)

Manhã: 9h, 10h e 11h;

Tarde: 14h, 15h e 16h.

Dia 2 de abril (domingo)

Tarde: 14h,15h e 16h.

Local: Espaço Conjunto Sustentável – 2º piso, na Praça de Alimentação Norte do Conjunto Nacional