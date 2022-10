Sesi-DF Cultural tem programação especial para crianças em outubro

Atrações levarão ao público shows e espetáculos de mágica e musicais, totalizando 14 apresentações

No mês das crianças, o Sesi-DF Cultural está com programação repleta de atrações para o público infantil. O destaque é a trupe Carroça de Mamulengos, que há 45 anos viaja pelo Brasil apresentando arte inspirada em cultura popular brasileira. A apresentação será em 19 de outubro, às 20 horas, no Sesi Taguatinga, em parceria com o 1° Festival de Bonecos Populares do DF.

As atrações de outubro incluem ainda shows e espetáculos de mágica e musicais, totalizando 14 apresentações. No Dia das Crianças, 12 de outubro, em parceria com Projeto Educarte na Praça, três atrações animarão o público, às 10, às 15 e às 20 horas, no Sesi Taguatinga. (veja lista no fim da matéria).

O Sesi-DF Cultural está na nona temporada e, em 2022, segue com espetáculos até 23 de novembro. A agenda completa de espetáculos de outubro está no site www.sesidfcultural.org.br, que é atualizado mensalmente, e pode ser acompanhada também nas redes sociais do Sesi-DF no Instagram e no Facebook.

As apresentações estão divididas em três momentos da semana: Quartas Cênicas, Quintas Musicais e Sextas Culturais. Em outubro, as Quartas Cênicas e as Quintas Musicais ocorrerão na Sala Yara Amaral do Centro Cultural Sesi, localizado no Sesi Taguatinga. Já as Sextas Culturais ocorrerão nas unidades do Sesi Gama, do Sesi/Senai Sobradinho e do Sesi Saúde Central Park, localizado no Setor Comercial Norte, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.

Para as atrações de quarta e quinta-feira, os ingressos poderão ser retirados na Central de Atendimento do Sesi Taguatinga. Já para os eventos de sexta-feira, a retirada de ingressos será feita na unidade na qual ocorrerá o espetáculo (veja lista após a tabela). Nos três casos, os ingressos serão disponibilizados a partir da sexta-feira da semana anterior ao evento, em dias úteis, presencialmente, das 8 às 17 horas, e, online, no site Ticket Fácil, com a cobrança de taxa de R$ 1,80 por bilhete.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Sesi-DF, pelo telefone (61) 4042-6565.

Veja a programação de outubro do Sesi-DF Cultural:

