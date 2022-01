Serginho Mallandro apresenta stand up em Brasília

Um dos artistas mais conhecidos no Brasil, seja pelos filmes, programas na televisão ou ainda pela personalidade única e irreverente, Serginho Mallandro apresenta a comédia “Um Mallandro na quarentena” no auditório do Museu Nacional da República, no sábado, 29 de janeiro.

“Esse é um show muito além do bordão glu glu, yeah yeah, onde conto histórias marcantes da minha vida e de todos esses anos de carreira com muito humor e descontração”, conta Serginho Mallandro. No palco o artista relembra sua vida e carreira, garantindo muitas gargalhadas. Fala sobre o padrasto general, a apresentadora Xuxa, a diretora de televisão Marlene Mattos, o apresentador Wagner Monte , o jogador de futebol argentino Maradona, o cantor Jorge Benjor e também o comunicador Silvio Santos. Ainda fala ao público sobre como é viver com a sua ex-mulher Mary Mallandro.

Responsável pela apresentação, a Eagle Produções atende todos os protocolos de saúde e higiene de prevenção ao Covid-19.

Os igressos já estão disponíveis no site https://www.bilheteriadigital.com/ e custam a partir de R$70, meia entrada, com parcelamento no cartão de crédito. Há ainda ingressos solidários com a doação de 1kg de alimento não perecível, roupas, brinquedos, livros, produtos de higiene pessoal, todos em bom estado de conservação para a doação em entidades sociais de Brasília.

Além da venda on line, há também o ponto de venda físico:

Bilheteria Digital Shopping Pátio Brasil , Piso G1 Formas de pagamento: Cartão de crédito, débito e dinheiro, sujeito a taxas de serviço. Outras informações: (61) 98343-1074 e(61)99526-4544 Informações para a imprensa: Vanessa Castro (61) 98619-1821