Ser.Leve: Fim de semana do bem-estar da Infinu

Nada mais propício do que encerrar um ano como 2020, intenso em muitos sentidos, com atividades que promovam movimento e momentos de reconexão com o “eu” interior. Olhar para dentro e entender melhor os horizontes que podem surgir. Essa é a proposta da Ser.Leve, projeto desenvolvido pela Infinu, Comunidade Criativa presente na quadra 506 da W3 Sul, que envolve práticas saudáveis e de bem-estar oferecidas para os visitantes do espaço durante os dias 19 e 20 de dezembro. Para o encontro, a casa preparou atividades como introdução ao pranayama (respiração consciente), técnicas físicas do yoga (ásana) e uma série de terapias holísticas disponíveis no plantão da Respirar o Amor.

Com programação ativa e ao ar livre, as atividades começam no sábado (19), às 8h, com a aula de Respiração Consciente (Introdução ao Pranayama), desenvolvida por Fernanda Castello Branco. Em seguida, às 9h, terá início a classe de SwáSthya Yoga | Técnica Físicas do Yoga (Ásana), ministrada por Raphael Barros. Das 10h às 16h acontece o plantão de atendimentos da Respirar o Amor – agendamento prévio pelo tel/zap 61 986263732 – com Reiki aplicado por Bruno Tartalho, Tarot Intuitivo com Mariel Egler e orientações de Vaporização Uterina realizada por Aline Dantas.

Aproveitando o domingo com a W3 sul aberta ao passeio da população – das 06h às 17h – iniciamos o dia com a aula de Hatha Yoga, às 08h, com Fernanda Castello Branco, seguida pela Meditação do Dia-a-Dia, às 09h, conduzida pelo especialista Bruno Tartalho. Das 10h às 16h, acontece o Feirão de Bikes realizado pela ONG Rodas da Paz, próximo a Praça das Avós. Estarão à venda bicicletas usadas, novas e exóticas. Uma excelente oportunidade para quem sofreu com a falta de estoque nas lojas este ano e deseja escolher um camelo entre as opções da @rodasdapaz, @geringonça.oficina, @ecociclo, @BiketechBrasilia, Ecolife Shop: é achar a sua e já sair pedalando sob o horizonte mágico do nosso quadrado. Aos que apenas estiverem insatisfeitos com sua “magrela” atual, haverá também oportunidade de venda/troca de bikes usadas na hora.

Exposição Extra-Sensorial Alegria & Feira de Plantas Fres.Cor

Para completar o recheio da programação do final de semana, o público poderá observar as cores vibrantes, o pontilhismo e as multiformas características das expressões artísticas escolhidas pelo venezuelano Maldonado Díaz para desenvolver seus trabalhos nos últimos 49 anos. Referência internacional na arte naif, o artista plástico apresenta na Infinu a exposição Extrasensorial Alegria, em parte pintada durante sua residência na Praça das Avós durante o mês de novembro. A mostra inaugura a Galeria Vertical, novo espaço da casa dedicado às belas artes – capacidade máxima de 02 pessoas por visita.

Entre as inspirações de Maldonado e a ambientação do Infinu, nota-se que as plantas recebem destaque especial. Costurando os temas, durante o fim de semana acontece novamente a Feira Fres.Cor, das 10h às 19h, com nove expositores de plantas ornamentais e “arte verde” do Distrito Federal: possibilidade de presentear com vida e com o verde #feitoembsb nas festas de final de ano. Entre os produtos expostos estarão chás, plantas, macramês, vestuário com tingimento natural feito com folha de plantas dos empreendedores @jardim.maytrea, @verdeconcretobsb, @arvore_sagrada, @arranjese, @me.planta, @brisa.artsncrafts, @comcarinhoflora.

Não fosse o bastante, todas as lojinhas do Infinu em funcionamento durante o final de semana, terão opções locais de arte, moda e design para levar criatividade e muitas cores ao final de ano das famílias candangas.

SERVIÇO

Ser.Leve: Fim de semana do bem-estar da Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: sábado (19) e domingo (20) das 10h às 22h

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

CONTATO e INFORMAÇÕES: (61) 98292-8194 /@infinubsb

[email protected]