Seminário “Pandemia e Novas Mídias” traz pocket-show de artistas populares e exibição de documentário

O evento, com entrada franca, integra o projeto “Pandemia e Novas Mídias” e apresenta os resultados da pesquisa que investigou como artistas da cultura popular do DF sobreviveram durante os anos de crise sanitária

No dia 4 de maio, a partir das 19h, o Anfiteatro 10 da Universidade de Brasília (UnB) será palco do seminário do projeto “Pandemia e Novas Mídias: estratégias de enfrentamento para mú[email protected] da cultura popular”, financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

O evento, aberto ao público, visa mostrar os resultados do projeto, idealizado pelo pesquisador Filipe Braga, coordenador da pesquisa; e pela musicista, produtora cultural e pesquisadora Juliana Cáceres.

Será a oportunidade de conferir como a pandemia de Covid-19 afetou a arte popular do Distrito Federal e enumerar estratégias mais eficazes para o setor cultural em tempos de crise.

Na ocasião, estarão presentes artistas e profissionais da cadeia produtiva da arte popular do DF. Eles irão relatar algumas de suas experiências e dificuldades enfrentadas durante os anos de crise sanitária, como oportunidades escassas de remuneração, recursos insuficientes para a sustentabilidade financeira e desafios no processo de virtualização do trabalho.

O debate será seguido da exibição dos resultados da pesquisa e de um documentário dirigido pelo cineasta Guilherme Campos. Ao final do evento haverá um pocket-show, uma roda de coco com artistas convidados.

“Queremos reunir os artistas e a equipe do projeto para falar como foi a pesquisa e os seus possíveis desdobramentos. A ideia é que, posteriormente, as pessoas possam permanecer unidas para continuar a compartilhar experiências, pois os impactos da pandemia ainda se fazem presentes”, pontua Filipe Braga.

Produtos do projeto

Um dos principais produtos do projeto “Pandemia e Novas Mídias”, o documentário produzido por Guilherme Campos traz depoimentos dos nove artistas e profissionais da arte popular do DF escolhidos a partir de questionários on-line e entrevistas presenciais e por telefone. São eles: Martinha do Coco, Mãe Dora de Oyá, Lirys Catharina, Maíra Brito, Guará, Elias Viana, Cleudes Pessoa, Daniel Pereira e Davi Mello.

Além da exibição no seminário, a produção audiovisual estará disponível, com acesso gratuito, no site www.pandemiaenovasmidias.com.br, o qual irá ao ar em breve.

Serão lançados também um catálogo contendo os resultados da pesquisa e publicação digital de três artigos.

SERVIÇO

Seminário “Pandemia e Novas Mídias – Estratégias de resistência na Cultura Popular”

Data: Dia 4 de maio, às 19h

Local: Anfiteatro 10 da UnB

Entrada gratuita

Livre para todos os públicos