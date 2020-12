Semana musical no Istambul Cozinha e Bar

A semana começa bem movimentada no Istambul Cozinha e Bar, localizado na 215 sul. No dia 2 de dezembro, das 20h às 23h, haverá a Noite Mediterrânea com os aclamados alaudista Bernardo Bittencourt e pianista João Lucas. Bernardo e João unem o tradicional e o contemporâneo através do Ethno Jazz, expondo ideias musicais focadas na beleza e na espontaneidade. Uma sonoridade refinada que passeia desde as paisagens do Mediterrâneo à linguagem moderna do Jazz.

Já no dia 3, também das 20h às 23h, o casal Paula Emerick e Juliano Andrade repetem a dose da Noite do Tango ocorrida no dia 19 de novembro, devido ao tamanho sucesso do evento. Entre trabalhos já desenvolvidos pelo casal, merecem destaque diversas apresentações que fizeram em prestigiosas milongas de Buenos Aires; aulas e apresentações na Bélgica, Colômbia, Espanha, França, Grécia, Holanda e Itália; direção do grupo coreográfico e de formação Fuerza Tanguera e dos espetáculos “El Tango es el Tango” e “Cafetín de Buenos Aires”; participação na companhia argentina “El Cxuce”, dirigida por Vanesa Villalba e Facundo Piñero, desde 2018; participações como professores e bailarinos em cinco edições do Congresso Brasileiro de Tango, no Argentina Tango Salón Festival (edição São Paulo), no Festival dos Campeões, no The Weekend Tango São Paulo, no 3º Encontro Tango Nordeste, no 5º Festival UdiTango e no I BH Tango; bem como aulas e apresentações em diversas cidades do Brasil nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.