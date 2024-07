Semana do Audiovisual aborda temáticas LGBTQIA+ e negritude com sessões gratuitas

FRANCIELLE SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Entre 6 a 14 de julho, acontece a Semana do Audiovisual, Seda, evento que conecta cinema, debates e festas, além de promover e divulgar cinema brasileiro. A mostra acontece na Nave Coletiva, na região central de São Paulo, até o dia 13, e na Agência Popular Solano Trindade, na zona oeste da cidade, no domingo (14). A entrada é gratuita.

A programação deste ano conta com obras representativas para o Brasil. Os filmes retratam questões LGBTQIA +, negritude, PCDs, indígenas e periferias de São Paulo.

O evento acontece em formato híbrido. Nesta edição, foi criada a Seda Play, plataforma dedicada a incentivar criadores independentes e seus trabalhos, que ficará disponível apenas durante a realização do evento. Ela conta com 50 obras, das quais cinco delas serão exibidas na mostra.

Para conversas e debates, já foram confirmadas as presenças de figuras como Karla Martins, produtora e coordenadora da Casa Ninja; Chica Andrade, atriz, diretora e roteirista; Takumã Kuikuro, cineasta, idealizador do primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena e fundador do Coletivo Kuikuro de Cinema; e Bethania Maia, produtora executiva e curadora fundadora da Vaporosa Cultural

Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

6 de julho

19h – Festa de abertura com Árido Groove

7 de julho

14h – Cinema e Ação: Desafios das políticas públicas no audiovisual

18h – “Para Onde Voam as Feiticeiras” de Beto Amaral, Carla Caffé e Eliane Caffé

8 de julho

14h – Soberania e audiovisual na Era do streaming (mesa)

18h – “Terror Mandelão” de Felipe Larozza e GG Albuquerque

9 de julho

14h – Emergências – Cinema de urgência (mesa)

18h – “Aguyjevete Avaxi’i Thakhi”, de Kerexu Martim

10 de julho

14h – Plataformas livres: rotas sustentáveis para o novo cinema (debate)

18h – “Assexybilidade” de Daniel Gonçalves

11 de julho

14h – Conexões livres: Encontro de realizadores do cinema independente (debate)

18h – “Olhar de Cícera” de Melina Soulz

21h – Matutando Sonhos com Pedro Cézar (show)

12 de julho

15h – A gente sonha com o quê? – O cinema interiorano de frente com as monoculturas (roda de conversa)

18h – “Puan” de María Alché e Benjamín Naishtat

13 de julho

19h – Festa de encerramento

14 de julho

15h – Curadores de Mostras e Festivais (mesa)

17h – Conexões livres: Exibidoras e distribuidoras audiovisual (encontro)

19h – “Bandida – A Número Um” de João Wainer (exibição Campo Limpo)

Seda – Semana do Audiovisual

Quando: 6 a 14 de julho

Onde: Nave Coletiva – r. José Bento, 106, Cambuci, região central (até 13 de julho)

Agência Popular Solano Trindade – r. Batista Crespo, 105, Vila Pirajussara, região oeste (somente no dia 14 de julho)

Link: https://rede.florestaativista.org/oportunidade/146/#info