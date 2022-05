Sejus e Fundação Oswaldo Cruz realizam seminário com foco na saúde mental

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizam o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, que inaugura o projeto de fortalecimento da rede de proteção e cuidado a jovens negros em conflito com a lei. O seminário terá como tema “A saúde mental e enfrentamento à violência racial no Sistema Socioeducativo’ e será executado pela Articulação Nacional de Psicólogas (os) Negras (os) e Pesquisadoras (es). O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (16), das 9 às 18h, no auditório externo da Fiocruz Brasília.

Dados da Fiocruz revelam que os problemas de saúde mental atingem de 12% a 24,6% das crianças e dos adolescentes brasileiros. Entre os adolescentes em conflito com a lei, são recorrentes os diagnósticos de transtorno, podendo chegar em alguns estudos a quase 100% entre internados.

“O evento abordará a responsabilização protetiva, o enfrentamento ao racismo estrutural e violência racial contra jovens negros em conflito com a lei e debaterá sobre as redes protetivas e de cuidado em saúde mental dessa população”, explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

A Lei no 12594/2012 institui que o atendimento a adolescentes que cometeram ato infracional é regulamentada pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). A partir desse sistema, o/a adolescente passa a ser compreendido/a e acompanhado pelo poder público na integralidade de seus direitos durante o cumprimento das medidas socioeducativas. Dentre eles, o direito de acesso à saúde, em especial, à saúde mental.

O seminário gratuito estará aberto ao público em geral e ocorrerá no Auditório da Fiocruz, a partir das 9h, localizado na Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Brasília.

Todas as atividades serão transmitidas pelo canal oficial da Fiocruz no Youtube (https://www.youtube.com/user/fundacaooswaldocruz)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O subsecretário do Sistema Socoeducativo, Demontiê Alves, ressalta que “a realização do evento significa mais um avanço na política de socioeducação no Distrito Federal e o fortalecimento da política de saúde no Sistema Socioeducativo”.

Socioeducação

A Sejus coordena o Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, sendo responsável pela execução das medidas referentes à prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. São 30 unidades socioeducativas que atendem, aproximadamente, a três mil jovens entre 12 e 21 anos.

Serviço

Data e horário: 16 de maio (Segunda-feira)

Horário: 9h às 18h

Local: Auditório externo da Fiocruz Brasília*

*Canal de transmissão: (https://www.youtube.com/user/fundacaooswaldocruz)