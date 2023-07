Segunda sessão do ‘Coma com Música’ tem shows de Kastrup e Paula Zimbres Quarteto

Desde o ano passado, quem passa pelo Altiplano Leste nota a presença de um galpão muito rosa de onde se ouve por horas no dia um saxofone afinado em composição ou ensaio, e também de onde se sente um cheiro bom de cozinha afetiva e familiar

Desde o ano passado, quem passa pelo Altiplano Leste nota a presença de um galpão muito rosa de onde se ouve por horas no dia um saxofone afinado em composição ou ensaio, e também de onde se sente um cheiro bom de cozinha afetiva e familiar, dotada de referências gastronômicas de todo o mundo, misturadas aos ingredientes locais e do cerrado. Esse é o novo endereço da produtora cultural e cozinheira Mariana Cardoso e do saxofonista brasiliense Esdras Nogueira, casal que há 12 anos abre sua casa para os amantes da boa música e boa comida, realizando projetos que unem as duas paixões que também os movem.

Coma com Música é a junção de três iniciativas de vida de Mariana e Esdras: o blog/projeto criativo Coma Lá em Casa, que acumula mais de 600 receitas e uma série de eventos musicais e gastronômicos realizados em diferentes períodos, na casa deles ou não; o festival Música Transforma, que desde 2018 ocupa casas de show e espaços não convencionais do DF para apresentar programação instrumental nacional e internacional inédita em Brasília; e a casa-galpão, projeto que mudou a vida do casal, ocupando-os durante a pandemia numa obra que acabou se moldando com traços de espaço cultural.

A casa foi projetada pelo arquiteto Gustavo Goes, do escritório Oceano Arquitetura, e tem como característica a harmonização com a paisagem do cerrado, que se avista ao redor de todo o terreno. Um espaço amplo com cozinha aberta e ambiente para shows é o que se apresenta como espaço principal e locação para as sessões do Coma com Música. Este projeto, aliás, inaugura a abertura da casa atual ao público. Como avalia Mariana Cardoso, “a ideia é fomentar a casa-galpão como polo cultural na região do Altiplano, que carece de atividades de socialização, aproximando a comunidade local através da música, gastronomia e pequenos cursos e oficinas”.

O primeiro ciclo, patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF, é composto por três edições, um sábado por mês, entre junho e agosto, sempre das 16h às 22h horas. Cada edição recebe 40 convidados que desfrutam gratuitamente de dois shows e têm acesso a um cardápio de comidas e drinks a preços simpáticos que varia a cada edição: uma seleção de comidinhas criadas especialmente para o Coma com Música, e revisitas a clássicos do blog Coma Lá em Casa em sua década de história. As vagas para participar são exclusivas para assinantes da Newsletter do Coma Lá em Casa, que tem assinatura gratuita neste link.

As inscrições esgotam rapidamente e serão abertas no dia 18 de julho (terça-feira) para os interessados em participar da edição do fim do mês.

No tempero do Esdras tem a curadoria do festival Música Transforma e o talento no sax conduzindo uma programação que apresenta, nesta segunda edição, show do baterista Guilherme Kastrup, vencedor do Grammy Latino 2016 de Melhor Álbum de MPB, ao lado de Elza Soares, e da baixista candanga Paula Zimbres em formato quarteto. A abertura do projeto aconteceu em 24 de junho, com shows de Sintia Piccin e quarteto, e o trio Vavá Afiouni, Marcus Moraes e Pablo Fagundes. No encerramento, dia 12 de agosto, a casa recebe shows de Mariana Sardinha e Jazz na Carta e do anfitrião Esdras Nogueira e Grupo, formado por Gustavo Dreher (piano), Lene Black (percussão), Lôsha Buah (trombone), Marcus Moraes (guitarras), Thanise Silva (flautas), Thiago Cunha (bateria) e Vavá Afiouni (contrabaixo).

Na ocasião de agosto, Esdras faz o pré-lançamento do projeto Lá em Casa Sessions, um combo de conteúdos que envolvem a produção de seu mais novo álbum de inéditas, também tematizado pela música e gastronomia e gravado na sala da casa-galpão, mais especificamente na cozinha. Enquanto o grupo tocava, Mariana preparava receitas inspiradas nas faixas. Todo o material foi registrado e gerará conteúdos exclusivos para dar o tempero deste lançamento, previsto para outubro de 2023.

Já no tempero da Mariana tem a valorização do pequeno produtor local nos ingredientes, o acesso à agrofloresta Sintrópica (vizinha à casa-galpão e pensada sob um modelo de cultivo baseado na conservação e no equilíbrio), e o desafio de tornar mais populares receitas com ingredientes locais e do bioma do cerrado, hoje pouco presentes no ambiente virtual. Todas as receitas criadas, inclusive, serão incorporadas ao site Coma Lá em Casa, contribuindo para ampliar o acervo público de modos de preparo com ingredientes que dizem tanto sobre o Centro-Oeste.

No cardápio de 29 de julho são destaques a pipoquinha do demo (que ninguém consegue parar de comer), preparada com amendoim e tiras de coco, e caramelizada com especiarias em uma grande provocação de sabores doces, salgados e picantes (R$ 14); o ramen (ou lámen como preferir), preparo de 2011 que é sucesso em muitas edições do Coma Lá em Casa – receita do Momofuku (famosa rede estadunidense comandada por David Chang) com ovos marinados, carne de porco ou frango desfiado, cebolinha e alga marinha nori (R$ 35); as tortillas com tofu caprichado nas especiarias, molho com gochujang, cebola roxa e folhas de capuchinha do jardim (R$ 35); e a panna cotta de iogurte caseiro finalizada com compota de cajuzinho do cerrado (R$ 18), também colhidas do jardim da casa na temporada passada da fruta.

Além do pré-lançamento do álbum de Esdras, o Coma com Música programa atividades no segundo semestre: uma imersão na agrofloresta Sintrópica para 15 convidados, e bate-papos sobre comida e música em temas como a importância do uso de ingredientes locais, produção cultural, gestão e internacionalização de carreiras na música, entre outros temas.

Programação

29 de julho: Kastrup (SP) e Paula Zimbres Quarteto (DF)

12 de agosto: Mariana Sardinha e Jazz na Carta (DF) e Esdras Nogueira e Grupo (pré-lançamento do projeto Lá em Casa Sessions)

Serviço – Coma Com Música

Datas: sábados, 29 de julho e 12 de agosto

Horário: das 16h às 21h

Endereço: Altiplano Leste (endereço enviado para os convidados por e-mail)

Entrada franca somente com reservas online

Inscrições abertas somente para assinantes da newsletter do Coma Lá em Casa (para a próxima edição, as inscrições abrem dia 18 de agosto)

Assine a newsletter: http://eepurl.com/ckg6Fv

Classificação indicativa: Livre

Menu de comidinhas e drinks a preços módicos para entrar no clima de música e gastronomia do projeto

Mais informações: [email protected] | @comalaemcasa | @festivalmusicatransforma