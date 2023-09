Segunda etapa do Circuito BRB Corrida de Rua ocorre no domingo (17)

Edição conta com percursos de 5km, 10km e 15km, com 2 mil vagas para os corredores. Saiba como se inscrever

A 2ª etapa do Circuito BRB de Corrida de Rua, nomeada “Etapa Torre de TV – BRB 57 anos”, será realizada no próximo domingo (17) e já está com inscrições abertas. Os circuitos serão de 5km, 10km e 15km, nas categorias feminino e masculino, com três horas de duração.

Nesta edição, a largada e a chegada ocorrem na Torre de TV de Brasília. A corrida começa às 7h. Foram disponibilizadas 1,5 mil vagas para os corredores. A inscrição custa R$ 129 + taxas e deve ser feita no site da Central da Corrida. Clientes BRB terão 10% de desconto nas compras realizadas.

Nesta edição, será disponibilizado um kit para os participantes com número de peito, chip, ecobag, coqueteleira, tratamento de pele Adcos, camiseta exclusiva e medalha. Os dias e os horários para retirada serão divulgados nas redes sociais do evento e no Central da Corrida. Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento do regulamento, ganharão medalhas de ‘finisher’, uma cerveja e um gatorade.