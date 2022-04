Segunda edição do Poéticas Populares presta homenagem à capital

A websérie lança doze vídeos com diversos artistas e muita poesia, no aniversário de Brasília

De 21 de abril a 31 de maio, o Poéticas Populares apresenta a segunda edição de sua websérie, com 12 episódios, 24 poemas e 28 artistas, pelo canal de Youtube da Rosa dos Ventos. Após o lançamento, todas terças e quintas, novos episódios vão ao ar, com diversos nomes da cultura popular brasileira prestando homenagem à capital do país.

A iniciativa integra o calendário oficial do Circuito Candango de Culturas Populares, amplo projeto realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A presidente do instituto, Stéffanie Oliveira, entende que “celebrar a cidade por meio da poesia é reconhecer as raízes da capital, construída como um entremeado de versos e sotaques provindos de todo o país. A composição de Brasília é como um enorme poema escrito por milhares de mãos, com preciosas rimas e múltiplas vozes. Um emaranhado de arte e diversidade, é isso que celebramos com essa edição do evento”.

Templos da cultura

A exemplo da edição anterior, as gravações tiveram, como palco, importantes pontos da cidade. Nesta oportunidade, a Praça dos Orixás (Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2) e o Morro da Capelinha (Planaltina) abrigam os encontros poéticos. As locações foram escolhidas por sua evidente relevância como lugares de encontro espontâneo da comunidade, mas também pela representatividade junto à classe artística da cultura popular. Ambos são espaços importantes para a trajetória de artistas locais e para a realização de eventos como esse.

Primeira edição

Em 2020, a primeira edição aconteceu no auge da pandemia de Covid-19. Mesmo diante dessa situação complexa, o Poéticas Populares reuniu dezenas de músicos e poetas, com mais de um mês de programação, apresentando manifestações como bumba-meu-boi, xulas, quadras, mitos, além de rodas de conversa, em 16 episódios inéditos.

Foto|Matheus Bastos e Bruno Abreu

Poetas populares

A programação conta com vinte e oito artistas de diversas partes do país. Nomes de peso da cultura popular e da poesia estão presentes na lista. Entre esses, Jéssica Caitano, poeta do Alto Sertão do Pajeú, que compartilha sua expectativa sobre as gravações: “estou bem honrada em somar e conhecer um pouco mais do projeto. Tive a oportunidade de participar do Territórios Sonoros, outro projeto da Rosa dos Ventos e foi muito gratificante. O Poéticas Populares já tem um formato diferente, porque a produção está acontecendo toda a distância. Estou produzindo tudo do interior do Pernambuco, então estou bem ansiosa pelo resultado final dessa construção a várias mãos”.

Cris Sobral, outra referência entre esses nomes, também compartilha sua visão sobre o encontro virtual: “estou muito feliz por ter sido uma das selecionadas e apresento minha poesia com muita emoção e desejo de participar desse projeto que admiro tanto e que tem pessoas incríveis tanto na organização como nas apresentações. Fiquei muito feliz de saber que estão presentes nomes de diversas gerações e diferentes localidades. Meu poema é inédito e fala de Brasília, sobre sua estrutura, seus eixos, bem como de nossa identidade negra e de nossas referências de matriz africana”.

Serviço: Websérie Poéticas Populares – Segunda Edição.

Local: https://www.youtube.com/c/InstitutoRosadosVentos

Cronograma de exibição

21/04 – Episódio 1: Apoena Machado, Emília Monteiro, Alex Paz.

Músicas: Mata Quimô e Livre para Amar.

Poemas: José me Disse, de Yandra, e Abrilhantamento de Ádyla Maciel.

26/04 – Episódio 2: Teresa Lopes, Marcus Moares, Karynna Spinelli.

Músicas: Elegbara e Vem água, vem mar.

Poemas: Oração ao Senhor dos Caminhos, de Natália Honorato, e A Oração, de Júnia Cascaes.

28/04 – Episódio 3: Lirys Catharina e Jéssica Caitano

Músicas: Oyá Matamba e Luzia.

Poemas: Contrastes, de Bia Blackman, e A tua espera, de Stéffanie Oliveira.

03/05 – Episódio 4: Mestra Eliana, Cristiano Olimpo, Rodrigo Dantas.

Músicas:Oiteiro de Pedras Brancas e Mestre Bido.

Poemas: Minha Cidade é Plana, de Ádyla Maciel, e Uma Jovem Mãe, de Markão.

05/05 – Episódio 5: Martinha do Coco, Dinho Lacerda e Thanise Silva.

Músicas: Congá e Pé de Vento.

Poemas: Caliandra, de Cris Sobral, e Cada um, cada qual, de Kirá.

10/05 – Episódio 6: Mariana Sardinha e Volmir Batista.

Músicas: Amanhecer na roça e Calango Bambo.

Poemas: Rapsódia Planaltinense, de Geraldo Ramiere, e O Monstro no Espelho, de Markão.

12/05 – Episódio 7: Teresa Lopes, Marcus Moares, Karynna Spinelli.

Músicas: Todas as Águas e Samba para Ogum.

Poemas: Águas, de Cris Sobral, e Em Brasília, de Yandra.

17/05 – Episódio 8: Apoena Machado, Emília Monteiro, Alex Paz.

Músicas: Veneno de Cobra e Aruanda (Mestre Totonho).

Poemas: Poesia, de Ian, e Semente de Peixe, de Kirá.

19/05 – Episódio 9: Lirys Catharina e Jéssica Caitano.

Músicas: Canarin e É dia de Coco.

Poemas: Dos Santos e Signos, de Ian, e Ser Urbano Cerrado, de Souza.

24/05 – Episódio 10: Mestra Eliana, Cristiano Olimpo, Rodrigo Dantas.

Músicas: Balança Brasília e a Leda Teodoro.

Poemas: Salve Igrejinha, de Caio Livio, e Lábios Cerrados, de Geraldo Ramiere.

26/05 – Episódio 11: Martinha do Coco, Dinho Lacerda e Thanise Silva.

Músicas: Terezinha (Zé do Pife) e Cocoman.

Poemas: Sonho (Verbo Presente), de Natália Honorato, e Pertenc(s)er, de Bia Blackman.

31/05 – Episódio 12: Mariana Sardinha e Volmir Batista.

Músicas: Canção do Descanso e Corta Jaca.

Poemas: Mau Agouro, de Souza, e Terço, de Caio Livio.