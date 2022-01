Segunda edição da Live & Digital Music Conference acontecerá em fevereiro

O evento 100% digital e gratuito receberá sua segunda edição no próximo mês e contará com participações especiais.

No dia 4 de fevereiro acontece a 2ª edição da Live & Digital Music Conference. Sob o slogan “da nota musical ao like digital”, o evento, digital e gratuito, promove o encontro entre autores, produtores, artistas, clientes e colaboradores da comunidade criativa da GRV Música, Media e Entretenimento, companhia à frente da iniciativa. Dinâmico no tempo, e rico em conteúdo, o evento exibirá, ao longo de uma hora, mini palestras sobre assuntos relevantes relacionados ao mercado musical.

Realizado pela primeira vez em novembro de 2020, a Live & Digital Music tem como objetivo estimular debates relevantes para a comunidade musical, entender as necessidades e contribuir para uma evolução profissional dos envolvidos.

No evento, os palestrantes convidados compartilharão informações relevantes sobre propriedade, rentabilidade e sustentabilidade de obras, músicas e possibilidades de expansão de carreiras e negócios musicais. Para esta edição, estão confirmadas palestras com Karina Callai, Marcos Paulo Paulo Paganni, Gustavo Vasconcellos e Barral Limantes, que abordarão temas como “Preservação”, “Restauração de Áudio”, “Edição Musical”, “Distribuição e Sincronização Digital”, “Promoção Mundial Digital Tópicos”.

As inscrições já estão abertas e toda a comunidade envolvida com a música será muito bem-vinda. A edição tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura [ FAC-DF], Secretaria da Economia Criativa e da Cultura do Governo do Distrito Federal.

Programação da Live & Digital Music Conference:

Data: 04/02/2022

Preservação I de 11h às 11h10min

Palestrante: Karina Callai

Tópicos:

– O que é uma obra?

– O que é um fonograma?

– Como proteger uma obra para que gere rendimentos aos autores em todo os canais de comércio digitais de música?

– Como proteger e monetizar um fonograma para que gere rendimentos à todos os envolvidos e participantes na produção de uma música

Sobre a palestrante:

Advogada e sócia do escritório de advocacia Karina Callai & Advogados Associados, atuante há mais de 20 anos na defesa dos direitos de autores e compositores (já atuou em mais de 2.500 recursos envolvendo questões de direitos autorais); Advogada do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD perante os Tribunais Superiores, entre os anos de 1997 e 2020; Membro da Comissão Especial de Direitos Autorais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Triênio 2019/2022.

Restauração de Áudios I 11h15 min às 11h25min

Palestrante: Marcos Paulo Pagani

Tópicos:

– Como separar as frequências sonoras e posteriormente remixá-las

– A partir da restauração, como remasterizá-la e prepará-la para os canais digitais

Sobre Marcos Paulo Pagani:

Trabalha na área de audiovisual há 19 anos. Fundou o Orbis Estúdio em novembro de 2000, trazendo para Brasília uma nova referência em trabalhos de áudio visual de alta qualidade.

Nesses 21 anos de carreira, tem em seu curriculum mais de 600 trabalhos entre produção, gravação, mixagem, masterização, diretor e editor de vídeo na área de DVD Musical. Assinou trabalhos para artistas como Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal, Israel Vibration, S.O.J.A, Jota Quest, DFC, Festival Porão do Rock, Guilherme Arantes e Orquestra Filarmônica, Ellen Oléria, Beto Dourah com Jorge Vercílio, Raimundos, Orlando Moraes, Rumbora, Carlos Malta, GOG, Relato Bíblico, Banda Renovo, Bosco Oliveira, Gisliel Santos, Pé de Cerrado, Renata Jambeiro, 2Dub, Banda Soatá, Capitão do Cerrado, Dillo D’Araujo, César de Paula, Choro Sinfônico, Território Metálico, Cambio Negro, TrioBaru, Homenagem a Carlinhos 7 Cordas, Cassia Portugal, Surf Sessions, Di Boresti entre outros.

Edição Musical I das 11h30 min às 11h40min

Palestrante: Gustavo Ribeiro de Vasconcellos

Tópico 1: Quais as possibilidades comerciais digitais na atualidade

Sub-tópicos:

– Qual o caminho do direito autoral no streamming

– Dados do streaming no Brasil e no mundo

– Pagamento de direitos autorais no streaming

– Distribuição de direitos autorais no streaming

– Como é feita a distribuição?

Tópico 2: Qual a diferença entre editar ou não editar uma música perante o comércio digital de música

Sobre Gustavo:

Empresário de Artistas; tour manager, produtor de eventos, direção artística de eventos privados, corporativos e institucionais, produtor fonográfico, editor musical, elaborador e gestor de projetos culturais, distribuidor digital e idealizador de eventos como

Festival Rolla Pedra, Festival Caça Bandas, Feira da Música Independente Internacional de Brasília, Festival Universitário de Música, Curto Circuito Independente e Prêmio Profissionais da Música.

Distribuição Digital I Das 11h45 min às 11h55min

Palestrante: Gustavo Ribeiro de Vasconcellos

Tópicos:

– A diferença entre distribuidor digital e agregador digital

– Quanto cada participante de uma obra e música ganha com distribuição digital nos diversos formatos e lojas existentes

– Quem e como são pagos os valores atrelados às vendas digitais

– Como prestar contas para todos os envolvidos nos conteúdos musicais digitais

Promoção Mundial Digital I das 12h às 12h10min

Palestrante: Barral Lima

Tópicos:

– Qual a melhor estratégia de divulgação digital

– Qual o custo x benefício entre as diversas ferramentas promocionais existentes

– Como mensurar e entregar resultados

Sobre Barral Lima:

Produtor musical, compositor e músico. Trabalhou em inúmeros projetos fonográficos e shows ao lado de artistas como Lô Borges, MarKu Ribas, Milton Nascimento, Samuel Rosa, Toninho Horta, etc. É idealizador e diretor artístico dos festivais Palco Ultra, MARTE Festival, Festival Hiphop.Doc e Circuito Instrumental. CEO do Grupo UN Music onde coordena a gravadora Ultra Music e o selo Under Discos, a produtora de eventos Ultra Music, a Neutra Audiovisual e Editora.

Informações gerais:

Live & Digital Music Conference

Data: 04/02/2021

Horário: Das 11h às 12h10

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento-online/live-digital-music-conference-da-nota-musical-ao-like-digital/1440042