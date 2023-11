Segunda edição da Criptobaile será realizada em Ceilândia

Com a temática afrofuturista, evento terá debates, palestras, oficinas e apresentações culturais

De 01 a 03 de dezembro, a Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte, recebe a segunda edição da Criptobaile. Totalmente gratuito, o evento terá debates, palestras, oficinas e apresentações culturais. Com a temática afrofuturista, o projeto levará discussões para a periferia sobre inteligência artificial, contracolonialidade, proteção de dados e colonialismo digital, entre outros assuntos.

O evento também contará com uma batalha de vogue, apresentação de DJs e artistas, além de uma mostra de arte, com premiação em dinheiro. A segunda edição da Criptobaile busca dialogar sobre negritude e a relação entre arte e tecnologia, além de popularizar o conhecimento e o uso das tecnologias de segurança da informação, privacidade e criptografia, com a participação de palestrantes nacionais e locais.

Após os debates, oficinas e palestras, a Criptobaile recebe uma programação cultural bastante rica e diversa com apresentações das DJs J4K3 e Savana, do DJ Selectta KBC e shows da Digital Dubs, Red Lion, Negra Eve e Emcee Lê, além da Arcade Ball – batalha de vogue com a Casa de Virgil Abloh. Já a Mostra de Arte da Criptobaile selecionará 10 obras e serão escolhidas duas para ganhar um prêmio de R$ 1 mil, cada. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de novembro.

A Criptobaile é inspirada no movimento global das criptofestas, que busca promover a autonomia e liberdade das pessoas. Para Marina Pita, do Intervozes, uma associação brasileira que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação, a Criptobaile é uma iniciativa desbravadora. “Um dos eventos mais radicais de que já participei porque trata do empoderamento digital e da libertação dos seres”.

A segunda edição da Criptobaile é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e conta com o apoio da Calango Sounds, Jovem de Expressão, Intervozes, Coalizão Direitos na Rede e Erê Produções.

Serviço

Criptobaile – 2ª edição

De 01 a 03 de dezembro

Na Praça do Cidadão – Ceilândia Norte (EQNM 18/20)

Entrada gratuita

Programação completa e mais informações em @criptobaile