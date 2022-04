Secretaria de Cultura oferece oficinas gratuitas de capacitação em audiovisual

De 25 de abril a 12 de agosto, jovens e adultos com idade entre 15 e 60 anos poderão participar da segunda edição do Cultura In Movimento

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do projeto Cultura In Movimento. Entre os dias 25 de abril e 12 de agosto, jovens e adultos, com idade entre 15 e 60 anos, poderão participar, de forma gratuita, das oficinas de capacitação em audiovisual. Serão 15 módulos semanais, com aulas on-line, sempre das 14 às 16h. Para se inscrever, basta acessar o link.

Uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa com o Instituto Cultural Meninos de Ceilândia, o Cultura In Movimento II tem como objetivo formar novos profissionais para atuar em um dos mercados que mais crescem, o do audiovisual. Em 2021, mais de mil estudantes participaram dos workshops, durante a primeira edição do projeto.

Para a produtora executiva da ação, Mônica Alves, a proposta tem como objetivo democratizar o acesso à capacitação profissional. “O projeto é 100% gratuito e a única exigência é que o aluno possua um dispositivo (celular, tablet ou computador) conectado à internet. Nossa meta é alcançar os jovens e adultos que precisam se qualificar, mas não têm condições de pagar por um curso particular”, explica.

Ainda de acordo com a responsável, outro atrativo do Cultura In Movimento é ser oferecido à distância. “Embora tenhamos alunos de todo o Distrito Federal, parte considerável dos inscritos vive em regiões mais carentes de Brasília. Pessoas que não teriam condições de custear passagens para se deslocar até o local das aulas. Isso democratiza os ensino e as oportunidades de um emprego”, pontua Mônica.

A primeira oficina será realizada entre os dias 25 e 29 de abril e terá como tema “Produção para cinema e audiovisual”. As vagas são limitadas a 60 alunos por turma. Ao término do projeto, os alunos da oficina de “Captação de imagem” participarão da produção de um documentário e terão a possibilidade de colocar em prática, o que aprenderam durante o workshop. Todos os alunos receberão certificados.

Serviço

Projeto Cultura In Movimento II

Inscrições gratuitas pelo site: https://culturainmovimento.com.br/

Aulas: 25/04 a 12/08