Saraní lança EP “LatinidadeAfro” com show em setembro

Evento está marcado para o dia 9 de setembro, no Teatro Sesc Ary Barroso

A cantora Saraní se prepara para dar luz ao EP “LatinidadeAfro”, o primeiro da carreira. O trabalho será lançado no dia 8 de setembro e, no dia seguinte, a artista fará um show no Teatro Sesc Ary Barroso (504 Sul) apresentando as faixas ao público.

Saraní promete, com o EP, levar “uma explosão de cor, sensação e alegria para o palco, com uma performance que transborda paixão e resiliência”. Quatro das faixas do álbum já foram lançadas — falta agora um single, que será revelado no dia 8 nas plataformas, e no dia 9, no Teatro Sesc.

Ainda sobre o show do dia 9, Saraní descreve como “uma celebração extraordinária da vida e de nossas raízes culturais”, numa mistura envolvente de salsa e funk. A artista vai intercalar as cinco faixas do EP com covers de música latina, afrobrasileira e afropop contemporânea. Os ingressos jà estão à venda pelo Sympla.

“LatinidadeAfro” marca a jornada solo de Saraní, que, nesta fase da carreira, busca homenagear a rica e diversificada herança cultural do Brasil.

SERVIÇO

Saraní – Show de lançamento do EP “LatinidadeAfro”

Data: 09 de setembro

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc Ary Barroso – CRS 504/505 – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos a partir de R$ 15 reais (a meia + taxas), à venda no Sympla

