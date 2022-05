São Sebastião recebe segunda edição do Sertão Sebastião

Evento acontece nos dias 28 e 29 de maio em homenagem ao mês das mães e conta com programação cultural gratuita

O Sertão Sebastião resgata a memória e identidade da população através de raízes culturais como, catiras, cavalgadas, folia de reis, quadrilhas, brincadeiras de roda, cantigas, saberes populares e comidas típicas.

Resgatar tradições, oferecer lazer á comunidade, relembrar o folclore e o patrimônio cultural de antepassados. A festa acontece em frente á Biblioteca do Bosque com entrada gratuita e classificação livre.

No dia 28 de maio as atrações começam ás 19h e os artistas são, os Cangaceiros do Cerrado, folia de reis Saudade do Interior, quadrilha junina Formiga da Roça, os repentistas Chico de Assis e João Santana, Dennys e Paulo, Railson e Gabriel, Fábio Jr e Sideron.

Já no dia 29 a animação começa a partir das 14h com os seguintes artistas, a cavalgada “Elas por Elas”, quadrilha junina Chinelo de Couro, quadrilha junina Santo Afonso, a locutora Edilane “A Patroa”, Carliane Alves, a dupla Dyego e Gustavo, Gaby Viola e Canhoto, o dj Lucas Duraes. Durante o evento acontece a exposição “Sertão Cerrado” que reúne obras de artistas plásticos locais diversos.

“Realizar esse evento é uma forma de resgatar a origem, tradições e histórias de tantos que vieram construir Brasília e aqui plantar seus sonhos. É uma homenagem e também celebração a tudo isso”, explica o organizador Sebastião Borges.

Serviço:

Datas: 28 e 29 de maio, sábado e domingo

Sábado: 18h ás 01h

Domingo: 09h ás 0h

Local: Em frente á Biblioteca do Bosque

Outras Informações: (61) 99618-8531

Informações para a imprensa: Vanessa Castro – (61) 986119-1821