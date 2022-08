São Sebastião recebe Parada do Orgulho LGBTQIAP+ neste domingo

Evento tem performances de drag queens, DJ e shows de música

É realizada neste domingo (7 de agosto) a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Sebastião. Artistas da cidade compõem o elenco da manifestação cultural que tem na programação música e performances artísticas, com concentração a partir das 14 horas, no estacionamento da Feira Permanente.

O evento tem como apresentadora a influenciadora digital e ativista Dona de Brasília e performances das drag queens Athena Lapontiery e Pérola Negra. Para as apresentações musicais estão convocados o DJ DG e as cantoras Carliane Alves e MC Lana. O trio elétrico que abriga as atrações faz percurso que vai da concentração, na Feira Permanente, até o Parque de Exposições da cidade.

Esta é a terceira edição da Parada, tem como tema a luta contra a LGBTfobia e traz um clamor por segurança para a comunidade, de acordo com o presidente da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Sebastião, Xandy Torres. “Nosso grito é por direitos iguais e por visibilidade da comunidade LGBT de todas as regiões do DF. Temos vividos muitos casos de violência, perdido pessoas da nossa comunidade de forma violenta e precisamos mudar essa realidade”, protesta.

Antes, no dia 4 de agosto, às 19h, no Orgulho Bar, também em São Sebastião, é promovida a pré-Parada, com palestra do Grupo Mães Pela Diversidade e tem como objetivo a sensibilização de mães e pais de pessoas LGBTQIAP+ pela importância do apoio a seus filhos e filhas. Na sequência, o bar recebe apresentações de drag queens e DJs, com entrada gratuita.

Para a realização da edição deste ano, a comunidade recebeu o apoio da Administração Regional de São Sebastião, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do grupo Mães pela Diversidade, além de comerciantes da cidade. A realização da gestão do projeto é da Associação Artística Mapati (Amma), por meio do projeto Arte, Cultura, Entretenimento e Lazer de Todas as Cores.

SERVIÇO

4 de agosto, às 19h

Pré-parada com palestra e apresentações artísticas

No Orgulho Bar (Rua 6, Loja 100, Bairro Vila Nova, São Sebastião-DF)

7 de agosto

Concentração a partir das 14h

Estacionamento da Feira Permanente de São Sebastião

Informações: (61) 98483-5343