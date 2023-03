São Sebastião recebe o Domingo no Parque

Projeto tem por objetivo ocupar o espaço público, democratizar o acesso à cultura e conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente

A região administrativa de São Sebastião recebe, neste domingo (2), o projeto Domingo no Parque. A população terá acesso a diversas atividades culturais, como música, teatro e poesia, a partir das 14h, no Parque Ambiental do Bosque.

As atrações confirmadas são a poetisa Nanda Fer Pimenta e a cantora de forró Carliane Alves, além da oficina circense Trupe di Rocha e o dançarino Dilo Paolo. A apresentação do evento fica por conta de Isaac Mendes.

Criado em 2010 pelo Movimento Cultural Supernova, o Domingo no Parque tem por objetivo ocupar o espaço público, democratizar o acesso à cultura e conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Neste ano, o projeto ocupa diferentes RAs do DF até junho.

Serviço:

Domingo no Parque

Domingo, 2 de abril

A partir das 14h

Parque Distrital de São Sebastião (Parque do Bosque) – Bairro Residencial do Bosque, Quadra 202 conjunto 1 s/n

Classificação livre

Entrada franca